Viele kennen Olaf Schubert aus der „Heute Show“ oder aus „LOL“. Bei seinem Gastspiel im Circus Krone gibt er den Provokateur mit derben Scherzen, zeigt eine weniger bekannte Seite und die Grenzen seines Humors.

Viele Komiker stellen sich dumm, um eine humoristische Fallhöhe herzustellen. Olaf Schubert geht es, wie man bei seinem neuen Programm „Jetzt oder now“ im Circus Krone wieder beobachten konnte, von der anderen Seite her an: Er stellt sich klug.