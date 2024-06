Scholz war gekommen, um sich nach dem Stand der Vorbereitungen für die Fußball-EM zu erkundigen, die am 14. Juni in München mit der Partie Deutschland gegen Schottland eröffnet wird. Am Hans-Jochen-Vogel-Platz wird gerade die offizielle Fanzone für das Turnier bis zum 14. Juli eingerichtet. Auf dem Platz zwischen Stadion, Halle und Schwimmhalle werden auf drei großen Videowänden alle EM-Spiele gezeigt; außerdem gibt es viel Drumherum, mit dem die Fans bei Laune gehalten werden sollen.

Geplant war zunächst, dass sich Scholz vom Olympiaberg aus einen Überblick verschafft über die Fanzone und den Stand der Vorbereitung. Wegen des Regens blieb es dann bei Tischgesprächen mit freiwilligen Helfern, Ordnern, Rettungskräften, Mitgliedern von Catering- und Aufbauteams. Vom Olympiapark-Mitarbeiter Arved Raab hatte sich Scholz zuvor an zwei Schautafeln erklären lassen, wo was geplant ist.

Nach seinen Gesprächen stellte der Regierungschef dann erfreut fest, „wie die Vorfreude wächst – alle freuen sich darauf, dass es losgeht“. Er hoffe, dass durch das Engagement der vielen Volunteers „eine gute Stimmung und ein gutes Miteinander rauskommen“.

Die Aussicht auf ein neues Sommermärchen wie bei der WM 2006, die ja ebenfalls in München gestartet war, war am Montag freilich noch etwas getrübt vom Dauerregen, der in ein Dauernieseln überging. Der Bundeskanzler war direkt aus dem Hochwasser-Katastrophengebiet in Reichertshofen gekommen. Der ursprüngliche Anlass seines München-Besuchs war die 75-Jahr-Feier der Deutschen Journalistenschule gewesen, die am Montagabend im Prinzregententheater stattfinden sollte.