Die juristische Auseinandersetzung um die Vergabe der Oktoberfestzelte geht in die nächste Runde. Wirt Alexander Egger hat nach seiner Niederlage vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht wie angekündigt reagiert: Am 13. November hat seine Firma, die WE Gutshof GmbH, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Diese umfasst 107 Seiten. Auf diesen erheben Egger und seine Anwälte schwere Vorwürfe gegen die Richter. Sie hätten europäisches Recht nach eigenen Maßstäben ausgelegt, statt den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuschalten. Der Weg zur richtigen Entscheidung, so schreiben sie, „hätte zwingend über Luxemburg führen müssen“.

Am 16. Oktober hatte das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) bestätigt, dass die großen und lukrativen Wiesnzelte nicht europaweit ausgeschrieben werden müssen. Die Stadt lasse Wirte und Brauereien lediglich zu ihrer Veranstaltung zu. Sie beauftrage sie aber nicht mit einer Dienstleistung, die nach europäischem Recht ausgeschrieben werden müsste.

Im Kern war es in der Auseinandersetzung um diese Frage gegangen. Eine sogenannte Dienstleistungskonzession liegt unter anderem vor, wenn die Stadt Wirte und Brauereien mit einer Leistung beauftragt, die diese auf eigenes wirtschaftliches Risiko erbringen.

Lukratives Geschäft: Blick in den Biergarten des Paulaner-Festzeltes auf dem diesjährigen Oktoberfest. Gegen die Vergabe des Zeltes war geklagt worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eggers Anwälte werfen dem Gericht vor, mit seinem Beschluss vom Grundgesetz geschützte Rechte verletzt zu haben. Das BayObLG habe seiner Entscheidung einen rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, „den es in entscheidenden Teilen eigenständig entwickelt hat“. Eggers Münchner Anwalt Benno Ziegler nennt das eine „bayerische Eigenkreation“. So verlangten die Richter für eine Dienstleistungskonzession ein wirtschaftliches Interesse der Stadt am Betrieb der Festzelte. Ein solches sahen sie nicht.

Dem widersprechen Eggers Anwälte in ihrer Beschwerde. Sie berufen sich auf Gerichtsentscheidungen aus Belgien, Frankreich, Italien und Finnland, in denen Gerichte die Voraussetzungen für Dienstleistungskonzessionen anders beurteilen. Eine abschließende Klärung durch den EuGH gebe es bislang nicht. Letztinstanzliche Gerichte seien verpflichtet, ungeklärte und entscheidungserhebliche Fragen des europäischen Rechts dem EuGH vorzulegen, so Eggers Anwälte. Weil das BayObLG darauf verzichtete, sehen sie das im Grundgesetz garantierte Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt.

Auffällig ist, dass es in diesem Jahr, als der Rechtsstreit bereits schwelte, eine Änderung der Stadt in den Betriebsvorschriften für das riesige Volksfest gab. In Paragraf 26 hatte es unter der Überschrift „Allgemeines/Betriebs- und Anwesenheitspflicht/Gewerbepapiere“ zuvor geheißen: „Die Festbezieher*in ist verpflichtet, ihr Geschäft während der ganzen Dauer des Festes persönlich zu betreiben.“ Dieser Passus war in diesem Jahr gestrichen worden.

Das Wirtschaftsreferat, das für die Wiesn zuständig ist, nannte diesen Vorgang auf Anfrage der SZ „politisch nicht bedeutsam“. Vor Gericht spielte die fehlende Betriebspflicht allerdings eine entscheidende Rolle. Die städtischen Anwälte argumentierten, dass es diese nicht mehr gebe – und das BayObLG folgte dem.

Eggers Anwälte vermuten, dass mit dieser Änderung eine europaweite Ausschreibung verhindert werden sollte. Juristisch nennen sie das eine „Umgehung des europäischen Vergaberechts“. Das BayObLG sah dafür keinen Raum, weil der Stadt ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse am Festzeltbetrieb fehle.

Auch dieses Argument greifen Eggers Anwälte an. Die Stadt erhalte für die großen Festzelte eine Umsatzpacht von 7,8 Prozent. Dass sie kein wirtschaftliches Interesse am Betrieb der Zelte haben soll, halten Eggers Anwälte für „nicht nachvollziehbar“.

Im ersten Schritt hatten sie eine Anhörungsrüge beim BayObLG erhoben. Damit sollten die Richter noch einmal mögliche übergangene Argumente prüfen können. Zugleich dient die Rüge dazu, vor dem Gang nach Karlsruhe Rechtsbehelfe auszuschöpfen. Am 18. November erklärte das Gericht die Rüge für unzulässig; nun ist Karlsruhe am Zug.

Wie das Bundesverfassungsgericht mit der Beschwerde umgeht, ist ungewiss. Die Hürden für Egger sind hoch. Das Bundesverfassungsgericht prüft nur, ob das BayObLG eine Vorlage an den EuGH in unvertretbarer Weise unterlassen hat. Selbst bei einem Erfolg für Egger in Karlsruhe würde die Stadt nicht automatisch zu einer europaweiten Ausschreibung verpflichtet werden. Der Fall ginge zur Neuprüfung an das BayObLG zurück.