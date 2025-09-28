Zum Hauptinhalt springen

München86-Jährige fällt in Isarkanal – Wiesnbesucher aus London rettet sie

Beim Stauwehr Oberföhring im Münchner Norden zweigt der Mittlere Isarkanal von der Isar ab (Archivbild).
Beim Stauwehr Oberföhring im Münchner Norden zweigt der Mittlere Isarkanal von der Isar ab (Archivbild). (Foto: Veronica Laber)

Die sehbehinderte Frau rutscht über die Böschung in den Kanal und kann sich gerade noch an einem Ast festhalten. Der Tourist springt sofort hinterher.

Durch die schnelle Reaktion eines Oktoberfest-Besuchers ist am Samstagmittag eine Frau aus dem Isarkanal bei Oberföhring gerettet worden. Die 86-Jährige war über die Böschung in den Mittleren Isarkanal gerutscht, wie die Feuerwehr mitteilt. Aufgrund einer Sehbehinderung habe sie den Abhang nicht erkannt. Sie habe sich nur mit letzter Kraft an einem Ast festhalten können.

Ein junger Mann aus London, der zum Besuch der Wiesn in einem nahe gelegenen Hotel zu Gast ist, erkannte der Feuerwehr zufolge die Gefahr und handelte sofort: Er sprang zu der Frau ins Wasser und sicherte sie.

Polizisten und Feuerwehrleuten gelang es dann, die Frau sicher ans Ufer zu bringen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert.

Der sogenannten Mittlere Isarkanal zweigt sich im Norden Münchens von der Isar ab. Er verläuft dann einige Kilometer parallel, bevor er nach Osten abbiegt und bei Landshut wieder in die Isar übergeht.

