Durch die schnelle Reaktion eines Oktoberfest -Besuchers ist am Samstagmittag eine Frau aus dem Isarkanal bei Oberföhring gerettet worden. Die 86-Jährige war über die Böschung in den Mittleren Isarkanal gerutscht, wie die Feuerwehr mitteilt. Aufgrund einer Sehbehinderung habe sie den Abhang nicht erkannt. Sie habe sich nur mit letzter Kraft an einem Ast festhalten können.

Doch ein junger Mann aus London, der zum Besuch der Wiesn in einem nahe gelegenen Hotel zu Gast ist, erkannte der Feuerwehr zufolge die Gefahr und handelte sofort: Er sprang zu der Frau ins Wasser und sicherte sie.

Eintreffenden Polizisten und Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es dann, die Frau sicher ans Ufer zu bringen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert.