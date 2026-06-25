Immateriell? Wer Manfred Schauer am Mittwochabend in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz sieht, wird an vieles denken, nur nicht an etwas Unstoffliches. Da steht er in seinem typischen Wiesn-Gewand, der kurzen Lederhose und der königsblauen Trachtenweste samt Zylinder. Beides mit Stoff mit Leopardenmuster verziert. Das ist das Markenzeichen eines Mannes, der seit mehr als 40 Jahren sein Berufsleben damit verbringt, Menschen öffentlich köpfen zu lassen. Im Laufe der Zeit dürften es Zigtausende gewesen sein. Natürlich nur zum Schein. Aber trotzdem: Wenn einer das Gegenteil von „immateriell“ verkörpert, ist es der Schichtl-Chef.