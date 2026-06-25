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OktoberfestWarum die Guillotine jetzt für immer zur Wiesn gehört

Lesezeit: 4 Min.

Manfred Schauer alias „der Schichtl“ vor dem Traditionstheater auf dem Münchner Oktoberfest.
Manfred Schauer alias „der Schichtl“ vor dem Traditionstheater auf dem Münchner Oktoberfest. Christian Einecke/Imago

Manfred Schauer wird mit seinem  Varieté-Theater  „Auf geht's beim Schichtl“ als Kulturerbe ins Landesverzeichnis aufgenommen. Beim Festakt in der Allerheiligen-Hofkirche geht es um Tradition, rollende Köpfe und seinen Nachfolger.

Von Astrid Becker

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Immateriell? Wer Manfred Schauer am Mittwochabend in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz sieht, wird an vieles denken, nur nicht an etwas Unstoffliches. Da steht er in seinem typischen Wiesn-Gewand, der kurzen Lederhose und der königsblauen Trachtenweste samt Zylinder. Beides mit Stoff mit Leopardenmuster verziert. Das ist das Markenzeichen eines Mannes, der seit mehr als 40 Jahren sein Berufsleben damit verbringt, Menschen öffentlich köpfen zu lassen. Im Laufe der Zeit dürften es Zigtausende gewesen sein. Natürlich nur zum Schein. Aber trotzdem: Wenn einer das Gegenteil von „immateriell“  verkörpert, ist es der Schichtl-Chef.

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