Von Franz Kotteder

Noch zwei weitere Tage ... Ist das ein Stoßseufzer? Die XXL-Wiesn 2023 geht in die Zielgerade, und nicht wenige finden, es werde auch langsam Zeit dafür. Vor allem natürlich jene, die dort arbeiten. 16 Tage - so lang ist die Wiesn normalerweise, wenn sie traditionsgemäß am ersten Oktobersonntag zu Ende geht. Das ist ohnehin schon eine lange Zeit, wenn man durcharbeitet. Aber 17 oder gar 18 Tage, wenn wie heuer der Feiertag 3. Oktober auf einen Dienstag fällt, das geht dann doch noch mal in die Knochen, denn an den letzten Tagen ist die Wiesn bekanntlich besonders gut besucht.