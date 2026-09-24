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Neue Wirte des Paulaner-FestzeltsWie die Stiftls ihr erstes großes Wiesnzelt am Laufen halten

Lesezeit: 4 Min.

Die neuen Wirte Lorenz und Christine Stiftl beim Einzug ins Paulaner-Zelt.
Die neuen Wirte Lorenz und Christine Stiftl beim Einzug ins Paulaner-Zelt.
Foto: Catherina Hess

Der Start war wegen einer Klage besonders schwierig, doch nun fließt das Bier: Das Wirtspaar Christine und Lorenz Stiftl betreibt heuer das Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest – mit einer klaren Aufgabenverteilung.

Von Sarah Maderer

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Morgens um zehn Uhr ist es an diesem Mittwoch noch ruhig im Paulaner-Festzelt. Bedienungen decken Tische ein oder sitzen in kleinen Gruppen beim Frühstück zusammen, auf der Bühne bauen die Musikanten auf. Wirt Lorenz Stiftl ist seit sieben Uhr wach. Seinen ersten Rundgang durchs Zelt hat er schon hinter sich, im Laufe des Tages werden viele weitere dazukommen.

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