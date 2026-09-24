Der Start war wegen einer Klage besonders schwierig, doch nun fließt das Bier: Das Wirtspaar Christine und Lorenz Stiftl betreibt heuer das Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest – mit einer klaren Aufgabenverteilung.

Morgens um zehn Uhr ist es an diesem Mittwoch noch ruhig im Paulaner-Festzelt. Bedienungen decken Tische ein oder sitzen in kleinen Gruppen beim Frühstück zusammen, auf der Bühne bauen die Musikanten auf. Wirt Lorenz Stiftl ist seit sieben Uhr wach. Seinen ersten Rundgang durchs Zelt hat er schon hinter sich, im Laufe des Tages werden viele weitere dazukommen.