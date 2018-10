4. Oktober 2018, 15:14 Uhr Oktoberfest Wenn auf der Wiesn die große Liebe wartet

Manche Paare kommen nach Jahren mit ihren Kindern und Enkeln wieder, andere feiern sogar ihre Verlobung oder Hochzeit auf dem Oktoberfest. Die schönsten Liebesgeschichten von SZ-Lesern.

Protokolle von Isabel Bernstein

Geflirtet wird auf dem Oktoberfest viel, und manchmal wird daraus auch die große Liebe. Die SZ hat ihre Leser nach romantischen Wiesn-Geschichten gefragt. Eine Auswahl:

Schluckauf ins Glück

Am 24. September 2004 war ich mit meinem damaligen Freund auf der Wiesn. Als die Zelte geschlossen wurden, bekam ich auf dem Weg durch die Wirtsbudenstraße einen fürchterlichen, nicht enden wollenden Schluckauf. Am Hippodrom überredete ich die Ordner, mich ins Zelt zu lassen. Das Zelt war fast leer und zielstrebig ging ich auf einen Tisch zu, an dem zwei Jungs saßen, meinen damaligen Freund im Schlepptau. Die beiden müssen sich weiß Gott was gedacht haben, als sich eine angetrukene hicksende Tussi zu ihnen setzte. Wir kamen ins Gespräch, wurde aus dem Zelt komplimentiert, der Schluckauf hörte irgendwann auf und man zog noch weiter ins Lenbach. Telefonnummer wurden getauscht und der erste SMS-Kontakt war noch am selben Abend. Ich habe damals noch in Frankreich gewohnt, aber meine Wiesn-Bekanntschaft war der Grund, weswegen ich meinen damaligen Freund nach knapp einem Jahr verlassen habe und wieder nach München gezogen bin. Das Hippo gibt es leider nicht mehr. Aber wir sind nach 14 Jahren auch ohne Hippo noch mehr als happy. (Nicole, 45)

Jugendschwarm nach 30 Jahren wiedergetroffen

Ich traf am 23. September 2012 auf dem Oktoberfest meinen Jugendschwarm nach 30 Jahren wieder und ließ ihn nicht mehr los. Wir haben darauf im Januar an einem Freitag den 13. geheiratet und ich zog erst einmal zu ihm nach NRW. Dort wurde ich vor Heimweh so krank, dass wir nach sechs Jahren endlich wieder in München leben. So können wir unseren Jahrestag jedes Jahr auf der Wiesn zelebrieren. (Tanja Biendl, 51)

Tag der Deutschen Einheit? Tag der Liebe!

Am 3. Oktober 2004, Tag der Deutschen Einheit und letzter Wiesn-Tag: Mein Freund Joey hatte noch Marken vom Augustiner übrig, die noch weg mussten. Olli, ein anderer Freund, hatte sich auch angekündigt. Joey und ich saßen schon eine Weile, als Olli, der normalerweise nie eine Frau dabeihatte, mit ihr auftauchte: Kerstin, die er einen Tag vorher kennengelernt hatte. Rotes Dirndl, tolles De­kolle­té und unwiderstehliches Lächeln - und aus Sachsen (und ich aus Bayern). Ich war sofort hin und weg und, wie ich später erfuhr, sie auch. Allerdings war sie ja mit Olli da, weshalb zunächst an dem Abend zumindest äußerlich nicht viel passierte. Glücklicherweise hatte Olli später durchblicken lassen, dass er gar nicht so viel Interesse an ihr hat, und mir die Telefonnummer überlassen. Wir trafen uns dann ein paar Tage später und es war passiert. Am 30. September 2009 heirateten wir dann - wir wollten eigentlich am 3. Oktober, das geht in München aber leider nicht, Die Feier war dann auch auf der Wiesn. Inzwischen haben wir drei Kinder, seit unserem Kennenlernen gehen wir jedes Jahr am 3. Oktober hin, unserem persönlichen Tag der Deutschen Einheit. (anonym)

Schokoherz verweigert, das wahre Herz erobert

29. September 1979, vor 39 Jahren also, war ich mit Freunden auf der Wiesn. Dirndl und Lederhose waren ein No-Go für uns, Bierzelt nur, wenn es sein musste, und Geld hatten wir sowieso keins. Ich wartete noch auf ein paar Nachzügler und wollte dann nach Schwabing ins Tattersall gehen, angesagte Location, wer sich noch erinnert. Unter den Nachzüglern war ein "Mike", der mit der Einzige etwas Ältere zu sein schien. Ihn haute ich frech an, ob er mir ein Schokoherz kaufe. Michael, so sein richtige Name, weigerte sich konsequent, was mein Interesse weckte. Dennoch ging ich kurz darauf, der Cappuccino im Tattersall lockte. Dank eines gemeinsamen Freundes kamen wir einen Monat später zusammen. Mein Herz bekam ich dann natürlich später doch noch. Zwei Kinder und zwei Enkelkinder später erinnern wir uns gerne daran und auf die Wiesn gehen wir jetzt in Dirndl und Lederhose. (Franziska, 58)