Interview von Stefanie Witterauf

Peter Backmunds Leben ist eine Liste von Neuanfängen. Nach der Schule machte er zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Später arbeitete er acht Jahre im "Robinson Club". Zwei davon in Tunesien, vier in der Türkei und jeweils eines in Österreich sowie auf Mallorca. Zurück in München ließ er sich 1996 umschulen, wurde erst Fernsehredakteur, heute ist er Cutter und seit 2014 auch noch nebenher Trachtenmode-Designer. Sein Label hat er "Saubazi" genannt. Der Wunsch, ein eigenes Geschäft zu haben und es nach dem bairischen Ausdruck für einen Schlawiner zu benennen, war zuerst da. Dann kam er auf die Idee, Trachtenwesten in bunten Farben und mit gemusterten Stoffen zu machen.