Den Gay Sunday gibt es schon sehr lange. Nun lädt auch das Münchner schwul-queere Zentrum Sub zum Oktoberfest ein, in Kufflers Weinzelt. Vorstand Markus Fischer erklärt, warum es das braucht.

Interview von Max Fluder

Dass am ersten Wiesnsonntag die Bräurosl voller schwuler Männer ist, zählt in München fast schon zur Allgemeinbildung. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige Veranstaltung – und immer wieder kommen neue hinzu. Das Sub, Münchens schwules Kommunikations- und Kulturzentrum, veranstaltet heuer erstmals ein Event. Das Subavaria findet am Dienstagabend, 24. September, in Kufflers Weinzelt statt. Sub-Vorstand Markus Fischer erklärt, warum.