Zwei Wochen lang jeden Tag auf die Wiesn gehen, das heißt zwei Wochen lang Bier, Lärm und unkontrollierte Gefühlsausbrüche ertragen. Für ihre Recherche zu "Am Wiesnrand" machte die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel genau das. Das Theaterstück wird am 30. Januar in der Regie von Christina Tscharyiski am Volkstheater uraufgeführt.