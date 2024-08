Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen sind auch die Sicherheitsbehörden in Bayern „höchst wachsam“. Es lägen zwar „keine konkreten Gefährdungshinweise vor“, die „abstrakte Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus ist aber sehr hoch“, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) am Sonntag. Alle Kräfte der bayerischen Polizei seien „höchst wachsam“ und „sensibilisiert“.

Das gilt natürlich auch für das Münchner Oktoberfest, das am 21. September beginnt. „Für Großveranstaltungen erarbeitet die Polizei zusammen mit den Veranstaltern und allen beteiligten Behörden umfangreiche Sicherheitskonzepte“, so Herrmann. „Diese beinhalten auch die bereits gültige Rechtslage im Waffenrecht, wonach bei öffentlichen Veranstaltungen keine Waffen oder vergleichbar gefährliche Gegenstände mitgeführt werden dürfen.“ Auch auf der Wiesn gelte ein generelles Messerverbot, das an den Zugängen konsequent kontrolliert werden soll.