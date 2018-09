Ja, wer gibt denn da den Ton an? Arnold Schwarzenegger und seine Freundin Heather Milligan schwingen am ersten Abend im Marstall-Zelt den Dirigierstab, nachdem sie zuvor im Biergarten auf den Wiesn-Anstich angestoßen haben. Der "Terminator" ist offenbar ein richtiger Oktoberfest-Fan, bereits im vergangenen Jahr bummelte er mit seinem Schauspieler-Bekannten Ralf Möller über die Theresienwiese. Auch Möller ist in diesem Jahr wieder dabei, und zum ersten Mal auch...