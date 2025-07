Vier Jahrzehnte hat er als Henker sein Werk getan. Jetzt ist Hjalmar Ringo Praetorius, Oktoberfest-Urgestein und Henker des berühmten Wiesn-Traditionstheaters Schichtl, gestorben. Wie der Schichtl-Inhaber Manfred Schauer auf Anfrage mitteilte, starb sein engster Mitarbeiter im Alter von 82 Jahren. Ringo der Schreckliche - so wurde er dem Publikum vorgestellt - hinterlässt eine Ehefrau. Mehrere Medien hatten über seinen Tod berichtet.„Den Ringo zu mögen war nicht leicht - aber es war immer unmöglich, ihn nicht zu mögen“, würdigte ein schwer betroffener Schauer in der ihm eigenen Dialektik seinen Kollegen. „Gestorben wird immer nur am Schluss - ich kenn' niemanden, der früher gestorben ist. Die einzige Ausnahme ist der Ringo: Für den Schichtl lebt er weiter.“