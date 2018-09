Nadine Klein war vermutlich schon häufiger auf der Wiesn, schließlich wurde sie in München geboren. In den vergangenen zehn Jahren lebte sie aber in Berlin, wo sie nach Angaben eines deutschen Privatsenders "das dortige Hauptstadtleben in vollen Zügen" auskostete. Das ist sicherlich schön für sie, aber warum posiert sie so gekonnt, als wäre sie als Kind in Regine Sixts Zaubertrankkessel gefallen? Ganz einfach: Klein war jüngst Bachelorette und legte am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt in offizieller Funktion hin. Das Promi-Protokoll beherrscht sie schon mal.