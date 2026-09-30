An Tag elf ist es allerhöchste Zeit, um Deutschlands personifiziertes Heilsversprechen auf der Wiesn zu treffen. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der nicht Vorsitzender der Doppelnamen-Lobby ist, sondern seit mehreren Hundert Jahren (der Mann altert fotonachweislich nicht) der Mann, zu dem die Sport-Elite geht, wenn sie Beschwerden hat, also körperliche. Oder auch die Käfer-Stammkundschaft aus allen namhaften Branchen, wenn sie wiesngeschädigt ist.

Als Bundes-Arzt und Bayern-Arzt in Deutschlands Nationalsportart hat er über Jahrzehnte sämtliche wichtigen Beine der Nation und der Stadt mit seinen Röntgenfingern durchleuchtet. Das Patienten-Imperium wird bereits in nächster Generation betreut, der Mann geht aber natürlich auch nicht mit 84 in Rente, dafür ist das ehrenamtliche Longevity-Model viel zu gefragt. Fast schade, könnte er sich sonst als Ruheständler vielleicht der kurz vor dem Ableben befindlichen Käfer-Geranien annehmen (aus Pietätsgründen hier nicht zu sehen).

Lilly Krug

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Die Kategorie „Tochter von“ respektive „Sohn von“ ist schon seit nahezu 24 Stunden an dieser Stelle nicht bedient worden, deshalb sei hier erwähnt: Lilly Krug, 25, die vor den Geranien fotografiert wird, vor allem weil ihre Eltern bekannt sind, mutmaßlich da vor allem ihre Mutter. Krug ist Tochter von Veronica Ferres (die auch schon auf der Wiesn war, aber nicht am Geranienweg vorbeikam) und Martin Krug, der mit einigen „Von“ (der lateinisch-bayerische Plural wäre hier Vonsi, führt aber gegebenenfalls inhaltlich in den Wald) aufwarten kann. Ex-Mann von Ferres zunächst natürlich, Ex von Verena Kerth (die höchstwahrscheinlich in dieser Kolumne noch auftauchen wird, womit ein kleiner Cliffhanger in die Kolumne eingepflanzt sein möge) oder Produzent von etwa „Kein Himmel über Afrika“ (mit Ferres). Lilly Krug wiederum hat denselben Beruf wie ihre Mutter ergriffen, ihre erste Hauptrolle hatte sie im Film „Gefährliche Affäre“, was jederzeit zum Volksfest passt, vor allem wenn man wie Krug an diesem Abend die Schleife links trägt.

TSV 1860 München

Foto: Ulrich Wagner/Imago

Die erste Mannschaft der Münchner Löwen muss schon geschlossen auftreten, damit sie auch sicher von den Wiesnfotografen berücksichtigt wird, dafür in diesem Jahr erstmals wie die rote Konkurrenz mit Bildern von der Ankunft am Zelt. Das ist im Fall von Sechzig das Hacker-Zelt, dem Biersponsor des Clubs. Außerdem muss etwas mehr passieren als nur das viel gesehene Krüge-Motiv, weshalb Präsident Gernot Mang (mit Taktstock) und Arian Ortivero Calderon (rechts daneben) der Kapelle den Sechzgermarsch blies respektive dirigierte, wie das vereinsnahe Portal „dieblaue24“ vermeldete. Calderon ist Stürmer, aber eigentlich gelernter Innenverteidiger (Positionskarrieren, die es so vielleicht nur bei den Löwen gibt), Mang ist Präsident, aber eigentlich gelernter Bankkaufmann und mehrfach bereits CEO bei großen Firmen, unter anderem für Restrukturierung zuständig, was beim TSV 1860 unerlässliche Einstellungs-Voraussetzung ist. 57, 58, 59, gsuffa.

Noah Klose und Matthew Collins

Foto: Ulrich Wagner/Imago

Dieses Motiv ist eine idealtypische Kombination aus Promi-Bild und Erinnerungsfoto von der Kumpel-gehen-auf-die-Wiesn-Aktion. Dabei schlummert hier absolutes VIP-Potenzial. Links haben wir im Bild den Sohn des lange amtierenden WM-Torschützenkönigs Miroslav Klose, der auch jahrelang in den Genuss der Müller-Wohlfahrt'schen Röntgenfinger gekommen ist. Noah Klose, 21, Stürmer der Löwen in der Regionalliga. Daneben Matthew Collins, ebenfalls 21. Klingt im ersten Moment wie ein australischer Austauschstudent, der im Training positiv aufgefallen ist und dann vom Torwart zum Linksaußen umfunktioniert wurde. Wahr ist allerdings, dass es sich um den in der Schweiz geborenen Sohn des Musikers Phil Collins handelt, der im Gegensatz zu seinem Vater einen Beruf ergriffen hat, bei dem man nur die Füße und nicht auch noch die Hände benutzt. Songvorschlag zum Wiesnbesuch: „In the Air Tonight“, für das Training am nächsten Morgen: „Another Day in Paradise“.

Andrea Schoeller und Marianne Wille

Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image

Vielleicht fragt sich ja manch eine Leserin oder manch ein Leser, wie diese VIP-Events immer zustande kommen. Auf dem Oktoberfest vergeht ja derzeit kein Tag, an dem nicht wieder neu bedruckte Heliumballons im Käferzelt oder auch mal im Weinzelt oder neuerdings auch in der Wildstuben aufgehängt werden, und geladene Menschen, die Bunte-zertifiziert sind (also von der Promi-Fotografen-Gesichtserkennung registriert werden), scheinbar dauerlächelnd Biergläser hochhalten. Für angesehene Veranstaltungen in und um München steht Andrea Schoeller mit ihrer Agentur. Um es auf die Wiesn zu übertragen: Sobald ein Schoeller-Event angekündigt ist, wird das für die Boulevard-Fotografen zum Pflichttermin. Neben Schoeller sitzt Marianne Wille, die auch regelmäßig auf Gästelisten des hiesigen Gesellschaftskalenders zu finden ist. Sie firmiert beim Boulevard als Kaffee-Königin, weil die Willes zusammen mit den Randlkofers den Familienbetrieb Dallmayr führen. Kaffee ist ja ein Getränk, das in Sachen Absatz erst zeitversetzt von der Wiesnzeit profitiert, nämlich immer am Morgen danach.