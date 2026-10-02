Ein Netzwerktreffen in München ohne Stavros Kostantinidis wäre ein wenig wie ein Rathausbalkon ohne den FC Bayern oder eine Löwen-Saison ohne Drama. Der Anwalt ist in diverse Charity-Projekte verwickelt und nicht nur in der hiesigen Gastro- und Immobilien-Branche bekannt, in der bekanntlich Florian Schörghuber auch tätig ist. Der gehört zwar auch der Kategorie „Sohn von“ an, ist mittlerweile aber auch längst aufgestiegen zu „CEO von“ und zwar der Schörghuber-Gruppe etwa mit der Bayerischen Hausbau oder der Paulaner-Brauerei. Als Paulanier ist er am Mittwoch allerdings Marken-fremdgegangen beim Besuch der Bräurosl, aber wer will sich schon den Gesang von Sasha entgehen lassen?

Franziska Reichert und Clemens Baumgärtner

Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image

Sicher auch nicht diese beiden Gäste. Das ist Franziska Reichert, CZO (Chief Zelt Officerin) der Bräurosl, die im Juli ihren Mann Peter geheiratet hat. An ihrer Seite ist allerdings am Mittwoch nicht Peter (irgendjemand muss sich ja um den Zelt-Haushalt kümmern), sondern der ehemalige Oktoberfest-CEO Clemens Baumgärtner, der als früherer Münchner Wirtschaftsreferent und früherer OB-Kandidat der CSU (Chief Söder Union) im Wahlkampf dieses Jahr den Kürzesten zog. Stadt und Wirte halten auf dem Oktoberfest einfach zusammen, das wird immer gerne fotografisch dokumentiert.

Sasha und Julia Röntgen

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Das Kuss-Motiv liegt in diesem Jahr bei den Wiesnpromis weit abgeschlagen auf Platz drei. Neben der wie immer uneinholbar führenden Anstoß-Pose ist aber auch der uralte John-Travolta-Move diesmal sehr verbreitet, also rechten Arm und linkes Bein ausgestreckt. Allerdings kommt man vor den Liebesherzen mit den hintersinnigsten Komplimenten wie „Ich liebe dich bis zum Mond und zurück“ wohl um einen Kuss einfach nicht herum, wie hier Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen, die ihm vielleicht gerade zum gelungenen Auftritt in der Bräurosl gratuliert. Der Sänger aus Soest hat schließlich mindestens textlich eindeutige Wiesnhits im Programm wie „If You Believe“.

Andrea Catsimatidis und Leigh-Ann Rose

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Das Von-Glücksrad dreht sich am Mittwoch weiter und weiter, diesmal ist hier die US-Amerikanerin Andrea Catsimatidis links im Bild zu sehen (neben Leigh-Ann Rose, US-Schauspielerin), die sich für die republikanische Partei engagiert, aber vor allem bekannt ist dafür, Tochter von John Catsimatidis zu sein, griechischer Milliardär und selbstverständlich mehrfacher CEO.

Kim Bui und Eric Beißwenger

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Wo Netzwerker Stavros Kostantinidis weilt, sind Vertreter der bayerischen Staatsregierung nie weit. Zu Kostantinidis’ Weihnachtsessen war das Kabinett teilweise fast vollständig vertreten. Am Mittwoch ist Eric Beißwenger da, bis vor Kurzem zuständig als Minister für Europaangelegenheiten und Internationales, also auch eine Art CMO (Chief Marketing Officer) für das Oktoberfest. Neben ihm die frühere Bodenturnerin Kim Bui. Mutmaßliches Gesprächsthema der beiden, die auf den ersten Blick nicht viel mehr verbindet als die Tracht: Olympia. Bui ist dreifache Olympiateilnehmerin und seit 2024 Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Also nah dran am Gossip über die Chancen der Münchner Olympiabewerbung, für die Beißwenger ebenfalls ehrenamtlicher CMO war. In diesem Sinne und weil in dieser Kolumne bekanntermaßen die zweite Amtssprache Latein ist: citius, altius, ebrius.

Hinweis: In einer vorherigen Version dieses Artikels hieß es, Andrea Catsimatidis sei neben Ann-Rose Leigh zu sehen, die auch Autorin sei. Richtig ist, dass sie Leigh-Ann Rose heißt und Schauspielerin ist.