Man kann nur den Hut ziehen vor Heidi Klum , also in ihrem Fall die Krone. Während sich die gesammelte Wiesn-Elite im Käferzelt beim Almauftrieb versammelt, inklusive Klums Schwager Bill Kaulitz, setzt sich die Unternehmerin nicht etwa dazu. Nein, sie spaziert einfach über die Festwiese, als wäre sie nur eine einfache Touristin aus Bergisch Gladbach, die mal mit einem rosa Dirndl steil gehen will, und einer Handvoll Bodyguards.

Ein bisschen huldigen von der Empore des Bräurosl-Zelts, wo am Abend der traditionelle „Gay Sunday“ begangen wird. Klum war dann aber nicht nur stiller Gast, sondern auch laute Sängerin und sang den Hit „Sunglasses at Night“ von Corey Hart, den sie als Titelsong vor zwei Jahren für ihre Show „Germany's next Topmodel“ bereits einspielte. Und am Ende ihres Auftritts rief Heidi noch eine Botschaft in die feiernde Menge beim Gay Sunday: „Bleibt laut, bleibt stark, und ich liebe euch alle.“

Es gab als Zugabe auch noch ein bisschen Selfie-Time für glückliche Passanten. Vielleicht ist es aber einfach so wie bei vielen anderen Normalos auch: Klum geht nach dem Biergeschmack, und das Hacker-Pschorr aus der Bräurosl schmeckt ihr irgendwie besser als das Paulaner bei Käfer.

Usain Bolt

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Der einstmals schnellste Mann der Welt aus Jamaika ist wenig überraschend am Sonntag im Schützenzelt gesichtet worden. Sein früherer Siegesjubel kann durchaus auch als Abschuss eines Pfeils gesehen werden. Während Bolt zur aktiven Zeit meist nach München kam, um sich medizinisch vom damaligen Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt versorgen zu lassen, kommt er nun mit etwas mehr Ruhe, wie an diesem Abend beim Empfang der Sportstiftung Laureus.

Javi Martinez, Thomas Linke, Giovane Élber und Thomas Helmer

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Was die Jungen können, können die Alten auch. Also posieren und den Masskrug lange genug hochhalten. Wobei sich hier zwei Fehler ins Bild geschlichen haben, die gegebenenfalls auf das Alter zurückzuführen sind. Javi Martinez, 38, Thomas Linke, 56, Giovane Élber, 54, und Thomas Helmer, 61 sitzen zusammen am Sonntagnachmittag. Wobei der 38-Jährige vorschriftsmäßig den Bierstand im Glas dem Schaumstand angeglichen hat. Helmer hat laut inoffiziellem Bier-Schaum-Verhältnis seiner Mass noch kaum getrunken, das aber über einen längeren Zeitraum. Und Thomas Linke ist mit Mineralwasser aus dieser Rechnung ohnehin raus.

Am Nebentisch sitzen im Übrigen Lúcio und Daniel van Buyten, beide 48. Auch dort weisen die Massstände auf zurückhaltende Trinkgeschwindigkeiten hin. Oder eben auf guten Willen der Kollegen an der Schenke, die statt Unterschank (also eine etwas zu schlecht eingeschenkte Mass) Oberschank aufweisen, also mit englischem Schaumanteil befüllt wurden.

Daniel van Buyten (links) und Lúcio. Foto: Nadine Rupp/Reuthers

Michael Ballack und Sophia Schneiderhan

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Michael Ballack überlässt niemandem gerne das Feld, das war schon zu aktiven Zeiten auf dem Fußballplatz so. Während des Oktoberfests hat seine Ex-Frau Simone meist die Medien-Trauben um sich herum geschart. Nachdem Ballack nun aber als Berater des Münchner Nachwuchstalents Lennart Karl fungiert, ist er doch ab und an auch wieder im On, wie in der Fernsehsprache die Menschen heißen, die vor der Kamera zu sehen sind. Wie auch auf der Wiesn, wo sein Schützling Karl mutmaßlich keine modischen Fehlpässe spielen kann wie neulich einmal, als er mit einem Outfit, das an einen rosa Schlafanzug erinnerte, verletzt das Spiel seiner Kollegen verfolgte. Ballack, 49, kam mit Freundin Sophia Schneiderhan, 25 und Model. Da ist auch geburtszeitlich Luft zwischen den beiden, aber deutlich weniger als beim aktuell Führenden im Altersunterschied-Ranking auf der Wiesn 2026, Ralf Möller.

Elena Uhlig und der Dresscode

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Natürlich darf man nach wie vor so auf die Wiesn gehen, wie man sich eben kleiden möchte. Trotzdem hat es sich bei den gesellschaftlichen Großereignissen im Käferzelt nahezu zu einem ungeschriebenen Gesetz entwickelt, dass hier Tracht getragen wird. Schauspielerin Elena Uhlig, offensichtlich Fan farbenfroher Gewänder, versucht es auffallend anders. Das Wollkleid erinnert ganz leicht an ein Dirndl, das wohl wichtigste Detail ist vorhanden: die Dirndlschleife, die nach links und somit ein Single-Dasein anzeigt. Was aber vielleicht auch nur verdeutlicht, wie wenig die seit vielen Jahren mit Schauspielerkollege Fritz Karl verheiratete Uhlig auf die modischen Etikette der Wiesn gibt.

Wayne Carpendale und die Wiesnfreude

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Der Boulevard hatte zuletzt alle schreibenden und filmenden Hände voll zu tun, um die Trennung des Moderatoren-Traumpaars Wayne und Annemarie Carpendale zu verkünden und zu beurteilen. Die Medienprofis zeigen seither möglichst in Harmonie ihren neuen Beziehungsstatus, während die Klatschressorts dieses Landes munter über seine neue Partnerin und ihren neuen Partner spekulieren. „Auch sie ist längst frisch verliebt!“, wusste bereits Bild zu vermelden. Carpendale war mutmaßlich brav alleine unterwegs auf dem Oktoberfest am Wochenende, das aber ja bekanntlich erst gestartet ist und jederzeit für Partner-Wechsel oder Partner-Präsentationen gut ist. Bleibt zu hoffen, dass sich Ex Annemarie besser mit dem Schleifendresscode auskennt als Uhlig.

Martin Krug und Martina Nicia

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Was das Thema Partner respektive in diesem Fall Partnerin angeht, lässt Medienmanager Martin Krug keine Gerüchte aufkommen, indem er zur besten Sendezeit auf der Wiesn am Wochenende eine mündliche Bestätigung an Freundin Martina Nicia schickt. Krug, der mit Schauspielerin Veronica Ferres liiert war und mit seinen Töchtern Lilly und Annabell kam, ist für Showeinlagen für People-Fotografen bekannt, die es mit denen von Moderatorin Verena Kerth aufnehmen können, von der in dieser Kolumne wahrscheinlich auch noch die Rede sein wird. Kerth und Krug waren auch mal ein Paar.

Kamps bei Käfer

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Zur Wiesn gehört viel, aber bei den bekannten Gästen lebt das Fest schon auch davon, dass nicht nur die schrillen kommen, sondern auch die leiseren. Solche, die Multimillionäre sind und sich neben Ministerinnen oder Reality-Stars einfinden. Heiner Kamps, Namensgeber und Gründer der Bäckereikette und früher einmal Wasserball-Bundesliga-Spieler, heute Unternehmer und Investor. Der Bäckersohn aus Bocholt ist mit seiner Frau Ella auf dem Oktoberfest und wird im Käferzelt wohl nicht nur beim Einschenk-Grad der Mass genau hinschauen, sondern eher bei der Frische der Käfer-Brezen.

Oliver Berben

Felix Hörhager/dpa

Wo so viele Kameras und Schauspieler zugegen sind, muss sich schon auch Münchens bekannteste Kino-Fabrik zeigen. Und so ist Oliver Berben, Chef der Constantin, zuletzt auch traditionell schon am ersten Wiesnwochenende auf dem Oktoberfest. Der Mann kennt sich aus im Käferzelt, wie gut zu sehen ist. Die Profis nutzen zur Fortbewegung bei Überfüllung auch gerne mal die Deckenbalken als statische Hilfe, um Neuankömmlinge zu grüßen oder den Tisch zu wechseln. Unten sitzend ist auch Vorstandskollege Martin Bachmann zu sehen, der wie immer auch dafür bereit ist, Berben unter die Arme zu greifen.

Sophie Hermann

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Sophie Hermann macht es anders als etwa Davina Geiss, sie geht nicht zusammen mit ihren berühmten Eltern auf die Wiesn, zumindest nicht zum Anstich. Während Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann, dessen Tochter Sophie Hermann ist, mit der Kutsche beim Einzug der Wiesnwirte mitfahren, kommt Sophie Hermann, die auch als Schauspielerin arbeitet, in London lebt und dort bereits sehr bekannt ist, lieber abends ins Käferzelt. Die 39-Jährige beherrscht die Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit, was sie vermutlich nicht unbedingt von ihrem Vater hat. Dieter Hermann ist der unsichtbarste Begleiter, den es überhaupt gibt.