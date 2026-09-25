Ja, was schauen die denn da an? Michael Henke, einst getreuer Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, und der frühere Bayern-Stürmer Giovane Elber studieren in der Käfer-Schänke wohl die Fußballweltlage im Smartphone. Was denn sonst, schließlich steht an diesem Abend das Debüt von Jürgen Klopp als Nationaltrainer an – mit einem frisch motivierten Team. Da kann die Aufmerksamkeit für die Wiesn-Mass und die Leckereien am Tisch schon mal etwas sinken. Aber bei „Plettis Legends Lunch“ ist ja eh alles erlaubt, solange es um Fußball geht, Gastgeber ist der Sky-Reporter Florian Plettenberg.

Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Er kriegt einfach nie genug. Seine 79 Jährchen lächelt Arnold Schwarzenegger locker weg, zum zweiten Mal beim diesjährigen Oktoberfest gibt sich der Terminator im Marstall-Zelt die Ehre. Stets an seiner Seite: Lebensgefährtin Heather Milligan, die hier gleich mal signalisiert, wo der Arnie hingehört, nämlich zu ihr. Heather ist gelernte Physiotherapeutin und geschult im Umgang mit lädierten Athleten, sie könnte also auch eine steirische Eiche nach einem etwas zu langen Wiesnabend wieder aufrichten. Aber das ist vermutlich gar nicht nötig bei diesem weißbärtigen Prachtexemplar.

Sylvia Walker

Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image

Okay, das ist jetzt nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen oder wenn, dann nur im nüchternen Zustand, weil man mit solchen Schuhen leicht ins Straucheln kommen kann: Aber was die Fußball-Moderatorin und Juristin Sylvia Walker hier vorführt, verdient schon Respekt. Ein Freudensprung für die Fotografen, aber nicht mit angelegter Handbremse, sondern volles Risiko. Schnell noch einen Kussmund aufgelegt, dann geht's zurück ins Zelt: You never Walker alone!

Katja Wunderlich und Klaus Steinbacher

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So schaut vorbildlicher Einsatz aus, mal so richtig durchtanken am Tisch. Die Moderatorin Katja Wunderlich hat es mit ihrem Tischnachbarn, dem Schauspieler Klaus Steinbacher („München Beats“), auch gut erwischt, der ist offenbar kein Kind von Traurigkeit. Wunderlich und Steinbacher dürften wissen, dass man mit einem Energiemix aus Wiesnbier und ordentlich durchgekauter Brezn bestens gerüstet ist. Und gleich kommt sicher noch eine Schmankerlplatte aus der Käfer-Küche. Nix für Kostverächter!

Axel und Nina Munz

Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image

Falls Sie diese beiden Herrschaften nicht auf den ersten Blick erkennen: Das sind keine ganz unwichtigen Figuren im Wiesn-Kosmos. Axel Munz und seine Tochter Nina sind als Trachtenausstatter (Angermaier) dick im Geschäft. Oder, mit Blick auf das Foto: Sie drehen das große Rad beim weltweit größten Kostümfest. Papa Axel zeigt sich hier übrigens als loyaler Anhänger der bayerischen Monarchie, er trägt den „Kini“ Ludwig II. feierlich auf seiner glänzend grünen Weste. Wie heißt es doch in der Bayernhymne: Gott mit dir, du Land der Lederhosen!

Mitsou Jung

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Die Münchner Schauspielerin Mitsou Jung („Hubert ohne Staller“) mag es offenbar flauschig weich. SZ-Rechercheure sind derzeit noch damit beschäftigt, herauszufinden, wer solche riesigen Kuscheltiere zu welchem Zweck auf das Oktoberfest schleppt und ob man für sie auch eigene Plätze am Tisch reservieren muss. Mitsou Jung scheint die Gesellschaft des Bären jedenfalls sehr zu genießen – er ist ja auch ganz Ohr, was man nicht unbedingt von jedem Mann behaupten kann.