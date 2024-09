Von Martin Bernstein

Die Wiesn – das große Herbstfest des legalen Rauschmittelkonsums. So gewollt, so gefeiert. Tradition, Grundnahrungsmittel, all das. Aber ist da nicht noch etwas anderes – die vom Gesetzgeber verbotenen oder zumindest von der Theresienwiese verbannten Drogen? Was zum Beispiel ist mit Kokain, der Schickeria-Droge, von der pro Tag in München nach Expertenschätzungen bis zu 10 000 „Lines“ gezogen werden?