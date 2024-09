Der Bierpreis auf dem Oktoberfest hat in diesem Jahr wieder einmal einen Rekord geknackt: Erstmals kostet die Mass in einigen Zelten mehr als 15 Euro. In fünf der großen Festzelte muss man mindestens so viel für das Bier zahlen, nämlich in der Bräurosl, im Hacker-Festzelt, im Löwenbräu-Zelt, im Marstall und im Paulaner-Festzelt. Aber auch in vielen anderen Zelten kratzt der Bierpreis nach Angaben der Stadt München an der 15-Euro-Marke. Am günstigsten ist die Mass in der Augustiner-Festhalle – dort ist sie für 14,10 Euro zu haben und damit bis zu einem Euro günstiger als in anderen Zelten.