Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter stoßen am ersten Wiesntag an.

Von Heiner Effern

Eigentlich gilt ja die Regel: Das Oktoberfest ist ein Politik-freier Raum. Einer ist tatsächlich auch entschlossen, an diesem heißen Wiesn-Eröffnungstag nicht auch noch heiße Debatten zu führen. "Heute ist man nicht schwarz, nicht grün oder rot, heute ist man einfach weiß-blau", sagt der Münchner CSU-Chef und Justizminister Georg Eisenreich angesichts des Traumwetters und der Stimmung zum Wiesn-Start. Doch drei Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober setzt kein Geringerer als sein Chef in Partei und Kabinett, Ministerpräsident Markus Söder, gleich einen ganz anderen Ton.