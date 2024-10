Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Wiesn-Schule Melody ist Schaustellerkind und wechselt deswegen ständig Schule und Freunde. Wie konzentriert sie sich auf die Hausaufgaben, wenn nebenan das Oktoberfest lärmt? Und wie ist es, sich immer wieder verabschieden zu müssen? (SZ Plus)

Durch die Nacht Erst im Dunkeln wirkt der Disco-Charme des Breakdance. Tatsächlich getanzt wird aber woanders. (SZ Plus)

Plötzlich liegt die Hand des Kollegen auf der Hüfte Mit dem Kollegen flirten, über die Chefin lästern oder sich am nächsten Tag verkatert krankmelden: Das gemeinsame Feiern auf dem Oktoberfest hält viele Fallstricke bereit. Ab wann arbeitsrechtliche Folgen drohen. (SZ Plus)

Schießbuden-Betreiberin in den Kopf geschossen Die Frau soll gerade Regale eingeräumt haben, als sie plötzlich Schmerzen spürt – ein Notfall-Team rückt aus. Ein 35-Jähriger wirft aus Wut einen Masskrug in die Menge. Der Newsblog zum Oktoberfest.

Anspannung vor dem Gedenken an israelische Terror-Opfer Zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus auf dem Münchner Odeonsplatz erwarten die Veranstalter bis zu 8000 Menschen. Pro-palästinensische Gruppen rufen zu Gegendemonstrationen auf.

Auf den Linien U3 und U6 kommt es im Frühjahr zu erheblichen Behinderungen Die Infrastruktur auf den Strecken wird erneuert, die Stationen Poccistraße und Implerstraße werden modernisiert. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Mit Theater gegen Antisemitismus: „Ich denke, ich muss etwas tun“ In den Kammerspielen kommt „Fremd“ des jüdischen Autors Michel Friedman als Solo von Katharina Bach auf die Bühne. Es ist ein Selbstzeugnis des Sohnes von Holocaust-Überlebenden, verfasst in reimlosen Versen. Warum es so wichtig ist, diesen Abend zu zeigen. (SZ Plus)

Verkehr in München Nächste Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke steht an

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Medaillengewinnerin über künstliche Wellen : „Das Wettkampfsurfen hat sich durch die Parks verändert“ Johanne Defay hat in Paris Bronze gewonnen, gesurft wurde vor Tahiti. Ein Gespräch über die rasante Entwicklung ihres Sports bei Frauen, Seekrankheit und warum Kinder die Münchner Surftown lieben werden. Interview von Thomas Becker

SZ Plus Umgang mit Demenz : „Egal, wie viel man gibt: Die Mama verschwindet immer mehr“ Wie geht man damit um, wenn die Eltern an Demenz erkranken? Peggy Elfmann und Volker Kitz haben Bücher darüber geschrieben. Ein Gespräch über Heinzelmännchen-Dienste, Glücksmomente und das ständige schlechte Gewissen. Interview von Ann-Kathrin Eckardt

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Schauspieler und Ex-Wiesn-Kellner Leo Reisinger schreibt Krimi : Ein Prosit auf die Korruption Leo Reisingers Romandebüt „Bavarese“ spielt im Milieu des Münchner Großmarkts – zwischen bestechlichen Händlern, koksenden Gastronomen und Möchtegern-Wiesnwirten. Warum er sich – bekannt als männliche Hebamme – damit auskennt. Von Barbara Hordych

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg