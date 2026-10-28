In der Stadtratsfraktion von Grünen/Rosa Liste sind sie gerade ziemlich verärgert, dass ein allenfalls halb fertiger Antragsentwurf an die Öffentlichkeit gelangt ist, mit dem der Weg auf die Wiesn für neue Münchner Brauereien geebnet werden soll. Von einer „ Bier -Revolution auf dem Oktoberfest “, schrieb deshalb am Mittwoch bereits die tz. Schließlich dürfen seit fast 75 Jahren nur sechs Münchner Brauereien ihr Bier auf dem Oktoberfest ausschenken: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.

Die bevorstehende Bier-Revolution sieht bislang so aus, dass das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) beauftragt werden soll, ein Konzept für die Zulassung neuer Brauereien zu erarbeiten; konkret wird es aufgefordert, „transparente, nachvollziehbare und rechtssichere Kriterien“ zu entwickeln. Laut tz arbeiteten „die drei großen Fraktionen im Münchner Stadtrat“ an dem Papier, namentlich also Grüne, SPD und CSU.

Der auch der SZ vorliegende Antragsentwurf steht in zeitlicher Nähe zu einer kürzlich vom Bayerischen Obersten Landesgericht abgewiesenen Klage des Münchner Wirtes Alexander Egger. Der hatte vergeblich eine Zuteilung der Wiesn-Zelte nach europäischem Vergaberecht erreichen wollen und damit für große Aufregung unter den Wiesn-Verantwortlichen gesorgt.

Dass die Stadt ihre Auswahlkriterien für Brauereien nun „rechtssicher“ gestalten will, hat sicher auch damit zu tun, dass sich Egger weitere Klagewege offen gehalten hat, die womöglich verschlossen werden sollen. Und wohl auch damit, dass die Stadt verhindern will, dass andere Brauereien ebenfalls auf die Idee kommen, einen Platz auf der Theresienwiese einzuklagen.

Die Wiesn-Stadträtin der Grünen Anja Berger verweist allerdings darauf, ihre Partei habe sich „schon seit Langem offen dafür gezeigt, den Kreis der Brauereien, die auf dem Oktoberfest ausschenken dürfen, zu erweitern“ – sofern es sich dabei um hiesige Unternehmen handele. Deswegen habe man eine entsprechende Passage in den Koalitionsvertrag mit den Regierungspartnern SPD, FDP und Freien Wählern hinein verhandelt.

In dieser im Frühjahr geschlossenen Vereinbarung heiße es: „Die Wiesn muss ihren Charakter als münchnerisch-bayerisches Traditionsvolksfest behalten. Dort soll nur Münchner Bier ausgeschenkt werden, wobei wir offen sind für weitere Münchner Brauereien.“ Dass die Grünen dabei vor allem an Giesinger Bräu denken, ist kein Geheimnis.

Oktoberfest : Was die Wiesn vom Stuttgarter Wasen lernen könnte Ein Rechtsstreit in München um die Vergabe der Wiesnzelte wirft die Frage auf, wie viel Tradition bei der Auswahl zählen darf. Ein Vergleich mit dem Cannstatter Wasen zeigt: Auch Stuttgart schützt etablierte Betreiber – legt aber klarer fest, wann dieser Vorsprung endet. SZ Plus Von Astrid Becker ...

Es reiche aber nicht, solche Vorhaben nur schriftlich zu formulieren, so Berger weiter: „Man muss diese Vorhaben dann auch umsetzen.“ Darüber stimmten sich die Grünen derzeit primär mit ihren Partnern aus der sogenannten Mango-Koalition ab. Ebenfalls laufende Gespräche mit der CSU als größter Oppositionspartei im Stadtrat seien dabei nachrangig, heißt es aus der Grünen-Fraktion. Dort ist auch zu hören, dass das Papier, das nun öffentlich zirkuliere, schon „ziemlich alt“ sei und sich „dynamisch verändere“.

Von den Sozialdemokraten mag sich derzeit niemand zu dem verbreiteten Entwurf äußern. Dem Vernehmen nach sei zwar auch die SPD grundsätzlich bereit, neue Brauereien auf die Wiesn zu lassen; ihr sei dabei aber eine Tarifgebundenheit wichtig.

Seitens der CSU lehnte deren Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl eine Öffnung des Oktoberfests für neue Brauereien zumindest nicht grundsätzlich ab; er forderte aber, den Weg zur Wiesn nicht als Rutschbahn zu gestalten: „Um den Charakter der Wiesn und ihre Münchner Identität zu bewahren, ist es wichtig, möglichen Bewerbern mit klaren Regeln zu begegnen.“

Für Standbetreiber und andere Wiesn-Beschicker gebe es schon lange ein rechtssicheres Bewerbungs- und Vergabeverfahren – die CSU begrüße es daher, „eindeutige Auswahlkriterien“ auch für Brauereien festzuschreiben. Das Verfahren müsse dann im Stadtrat diskutiert und beschlossen werden, so Pretzl weiter: „Erst danach wird sich zeigen, ob es tatsächlich neue Brauereien mit Wiesn-Ambitionen gibt, die die Kriterien erfüllen können.“

Steffen Marx, der Chef von Giesinger Bräu, freut sich, dass durch die nun angelaufenen Planungen „eine unserer zentralen Forderungen in den vergangenen Jahren“ auf den Weg gebracht werde. Er warnt indes: „Wichtig ist, dass diese zu entwickelnden Kriterien für junge Brauereien auch erreichbar bleiben und nicht den Status quo der etablierten Oktoberfest-Brauereien zementieren.“