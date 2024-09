Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

527 Fälle von israelfeindlichem Judenhass – in nur sechs Monaten Die Dokumentationsstelle Rias kommt mit dem Erfassen der gemeldeten Fälle kaum hinterher. Viele antisemitische Vorfälle werden bei Demonstrationen in München registriert. (SZ Plus)

Machen Sie das bloß nicht – wir haben’s schon getan Das Kind fast gequetscht, die Haarpracht riskiert und die Bänder auf der Bierbank gezerrt: Wir verraten unsere Anfängerfehler auf der Wiesn, damit Sie sie nicht durchmachen müssen. (SZ Plus)

Sexuelle Belästigung? „Natürlich habe ich da schon einige Erfahrungen gemacht“ Grapschen im Bierzelt galt lange als Kavaliersdelikt. Das hat sich geändert, doch viele Bedienungen melden Vorfälle dennoch nicht ihren Vorgesetzten. Was getan wird, um die Situation für Frauen auf der Wiesn zu verbessern. (SZ Plus)

Fonsi und die Frauen Lina Kimmich und Alphonso Davies besuchen Beauty-Docs, die Walsers knutschen für ihre Follower und Simi Kowalski fordert zur Verfolgung auf. Die Promis auf dem Oktoberfest.

Straftaten auf dem Oktoberfest Kokain? Doch nicht auf der Wiesn! (SZ Plus)

Konsum auf dem Oktoberfest Heute gönn’ ich mir richtig (SZ Plus)

In München entsteht die größte Geothermieanlage auf Europas Festland Bundeswirtschaftsminister Habeck und Münchens Oberbürgermeister Reiter senden aus dem Michaelibad ein Signal an Deutschland: Geothermie funktioniert. Warum die Stadt dabei ein Vorbild ist. (SZ Plus)

In dieser Straße müssen Autos einmal im Monat draußen bleiben Dann gehört die Straße einen Nachmittag lang den Kindern. Das Projekt soll die Debatte über die Aufteilung des öffentlichen Raumes in einer dicht besiedelten Stadt voranbringen.

Mit neuer Sängerin in München „Roxette“ spielen eine exklusive Comeback-Show bei Tollwood

Schleuser-Prozess Zehn Jahre Haft nach tödlichem Stromschlag

Stadtentwicklung in München Hat sich ein Investor verzockt? Stadt verweigert Baurecht auf Grünfläche

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Petition gegen Exen und Ausfragen : „Das gehört nicht ins 21. Jahrhundert“ Angst vor dem Ausfragen, Panik, wenn eine Ex geschrieben wird: Das soll es an Bayerns Schulen nicht mehr geben, fordert eine 17-jährige Schülerin. Und erklärt, warum sie sich auch vom Machtwort des Ministerpräsidenten nicht aufhalten lassen will. Interview von Kathrin Aldenhoff

SZ Plus Leben in der Großstadt : Es menschelt Wo viele Leute zusammenkommen, ist immer jemand da, der nett ist. Aber immer auch wer, der einem auf die Nerven geht. Doch es gibt einen Trick, der die anderen garantiert auf Abstand hält. Glosse von Christiane Lutz

UNSER FREIZEITTIPP

