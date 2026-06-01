Der Grammy-prämierte Filmkomponist Harold Faltermeyer hat der Wiesn eine Musikshow gewidmet. Warum das schrille Stück zuerst in Berlin gespielt wurde und in seiner Heimatstadt anfangs nicht sehr willkommen schien.

Mit Ohrwürmern wie der „Top Gun“-Hymne oder der Filmmusik zu „Beverly Hills Cop“ heimste der Komponist Harold Faltermeyer in den Achtzigern in Hollywood Grammys ein, jetzt bringt er sein „Oktoberfest“-Musical in seiner Heimatstadt München heraus. Das satirische Stück mit dem Untertitel „An almost true story, beinahe wahr …“ soll am 16. September, drei Tage vor dem Wiesn-Anstich, in der Komödie im Bayerischen Hof seine München-Premiere haben.