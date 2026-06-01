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Nach Streit mit der StadtHarold Faltermeyers Oktoberfest-Musical kommt endlich nach München

Lesezeit: 4 Min.

Christoph Marti (vorne) und Tobias Bonn (dahinter) von den „Geschwistern Pfister“ in der schrägen Version der Entstehungsgeschichte des weltweit größten Volksfests.
Christoph Marti (vorne) und Tobias Bonn (dahinter) von den „Geschwistern Pfister“ in der schrägen Version der Entstehungsgeschichte des weltweit größten Volksfests. Ann-Marie Schwanke

Der Grammy-prämierte Filmkomponist Harold Faltermeyer hat der Wiesn eine Musikshow gewidmet. Warum das schrille Stück zuerst in Berlin gespielt wurde und in seiner Heimatstadt anfangs nicht sehr willkommen schien.

Von Barbara Hordych

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Mit Ohrwürmern wie der „Top Gun“-Hymne oder der Filmmusik zu „Beverly Hills Cop“ heimste der Komponist Harold Faltermeyer in den Achtzigern in Hollywood Grammys ein, jetzt bringt er sein „Oktoberfest“-Musical in seiner Heimatstadt München heraus. Das satirische Stück mit dem Untertitel „An almost true story, beinahe wahr …“ soll am 16. September, drei Tage vor dem Wiesn-Anstich, in der Komödie im Bayerischen Hof seine München-Premiere haben.

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