Nach 216 Jahren Wiesn soll es also ein Oktoberfest-Musical geben, und dann das: Die Schauspieler von der Wiener Burg und dem Residenztheater sind abgehauen, wegrekrutiert von Netflix für ein Musical zu den „Rosenheim Cops“. Der exaltierte Spielleiter mag zwar als Ersatz eine Vagabundenschar in Berlin gestrandeter Darsteller aus den USA, Österreich, der Schweiz, Osnabrück und „der ehemaligen DDR“ anpreisen. Aber diese entlarvt die Produzentin sogleich als „Gurkentruppe!“. Das kann ja was werden.