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Oktoberfest als SingspielEine Musical-Watschn für die Wiesn

Lesezeit: 3 Min.

„A Cheers To Coziness“ singen die Darsteller Tobias Bonn, Manal Raga a Sabit, Marie Cécile Nest, Christoph Marti, Winnie Böwe, Heather, Litteer und Moritz C. Winklmayr.
„A Cheers To Coziness“ singen die Darsteller Tobias Bonn, Manal Raga a Sabit, Marie Cécile Nest, Christoph Marti, Winnie Böwe, Heather, Litteer und Moritz C. Winklmayr.
Foto: Ann-Marie Schwanke

Mit Hilfe aus Berlin beschert Hollywood-Komponist Harold Faltermeyer seiner Heimat ein absurd komisches, überschäumendes Spektakel um eigentlich nichts – wie die Wiesn.

Kritik von Michael Zirnstein

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Nach 216 Jahren Wiesn soll es also ein Oktoberfest-Musical geben, und dann das: Die Schauspieler von der Wiener Burg und dem Residenztheater sind abgehauen, wegrekrutiert von Netflix für ein Musical zu den „Rosenheim Cops“. Der exaltierte Spielleiter mag zwar als Ersatz eine Vagabundenschar in Berlin gestrandeter Darsteller aus den USA, Österreich, der Schweiz, Osnabrück und „der ehemaligen DDR“ anpreisen. Aber diese entlarvt die Produzentin sogleich als „Gurkentruppe!“. Das kann ja was werden.

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Nach Streit mit der Stadt
:Harold Faltermeyers Oktoberfest-Musical kommt endlich nach München

Der Grammy-prämierte Filmkomponist Harold Faltermeyer hat der Wiesn eine Musikshow gewidmet. Warum das schrille Stück zuerst in Berlin gespielt wurde und in seiner Heimatstadt anfangs nicht sehr willkommen schien.

SZ PlusVon Barbara Hordych

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