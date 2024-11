Von Martin Bernstein

„Früher? Nein, früher hat es sowas nicht gegeben.“ Die beiden kräftigen Männer, Oktoberfest-Kellner seit vielen Jahren, schauen sich an. „Ganz bestimmt nicht. Wenn einer draußen war, dann war er draußen.“ Und er hat nicht noch einen Rempler von den Ordnern bekommen, einen Schubser, einen „Renner“, so dass der aus dem Zelt beförderte Gast mit dem Kopf gegen einen Balken schlägt. Genau das aber wollen die beiden in diesem Jahr beobachtet haben, in ihrem Festzelt, dem Paulaner, von dem sie trotzdem noch immer sagen, es sei eigentlich „super“.