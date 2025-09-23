Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in einem Bierzelt einer 21 Jahre alten Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Das sei gegen ihren Willen geschehen.