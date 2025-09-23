Zum Hauptinhalt springen

OktoberfestMann wegen Vergewaltigung auf der Wiesn angezeigt

Der Mann wurde von der Polizei festgenommen (Symbolbild). (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Der Oktoberfest-Besucher soll eine Frau in einem Festzelt sexuell belästigt haben. Die 21-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst.

Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in einem Bierzelt einer 21 Jahre alten Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Das sei gegen ihren Willen geschehen.

Die Frau habe den Sicherheitsdienst verständigt und dieser dann die Polizei. Beide wurden zur Wiesnwache gebracht. Der Mann wurde festgenommen. Im Laufe des Dienstags soll ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.

