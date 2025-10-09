Am zweiten Wiesn-Samstag drängten sich etwa eine Stunde lang viel zu viele Menschen in der Wirtsbudenstraße. Eine Chronologie der Ereignisse.

Die Stadt München und das Oktoberfest standen am zweiten Wiesn-Samstag kurz vor einer Katastrophe. Auf der Wirtsbudenstraße zwischen den großen Festzelten drängten sich etwa eine Stunde lang so viele Menschen, dass wohl der kleinste Auslöser eine Massenpanik hätte auslösen können. Das berichteten Augenzeugen, die nach eigener Aussage im massiven Druck Tausender Menschen auf engstem Raum eingezwängt waren und Todesangst empfanden.