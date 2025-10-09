Die Stadt München und das Oktoberfest standen am zweiten Wiesn-Samstag kurz vor einer Katastrophe. Auf der Wirtsbudenstraße zwischen den großen Festzelten drängten sich etwa eine Stunde lang so viele Menschen, dass wohl der kleinste Auslöser eine Massenpanik hätte auslösen können. Das berichteten Augenzeugen, die nach eigener Aussage im massiven Druck Tausender Menschen auf engstem Raum eingezwängt waren und Todesangst empfanden.
Chronologie der EreignisseKurz vor der Katastrophe
Lesezeit: 3 Min.
Am zweiten Wiesn-Samstag drängten sich etwa eine Stunde lang viel zu viele Menschen in der Wirtsbudenstraße. Eine Chronologie der Ereignisse.
Von Martin Bernstein, Heiner Effern und Anna Hoben
Datenanalyse zur Oktoberfest-Überfüllung:War der Andrang auf die Wiesn wirklich größer als früher?
Handydaten zeigen genau, wie viele Menschen in diesem Jahr wann auf dem Oktoberfest feierten – und ob es in der Vergangenheit weniger waren. Die Auswertung in Zahlen und Grafiken offenbart gleich zwei Überraschungen.
Lesen Sie mehr zum Thema