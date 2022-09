Am ersten Wiesn-Sonntag findet der Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest statt. Mit dabei: Gut gekleidete Menschen aus ganz Europa, das Münchner Kindl und etwas politische Prominenz.

Spielmannszüge, Brauereigespanne, Prachtkutschen - und Regen: Bei nasskaltem Wetter sind am Sonntag in München etwa 9000 Schützen und Trachtler in farbenprächtigen historischen Gewändern zum Oktoberfest gezogen. Bei mancher Tracht bewährte sich die zugehörige Kopfbedeckung vom Zylinder bis zur Riegelhaube.

(Foto: Stephan Rumpf)

Das "Münchner Kindl", verkörpert von der 29-jährigen Viktoria Ostler als lebende Wappenfigur der Landeshauptstadt, führte reitend den Zug an.

(Foto: Stephan Rumpf)

Rund 9000 Schützen und Trachtler zogen in farbenprächtigen historischen Gewändern zum Oktoberfest.

(Foto: Stephan Rumpf)

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fuhr mit Ehefrau in einer Ehrenkutsche mit.

(Foto: Stephan Rumpf)

Auch aus den umliegenden Landkreisen reisten Trachtler an, wie hier die Blasmusiker aus Aschheim im Landkreis München...

Der traditionelle Trachten- und Schützenumzug am ersten Oktoberfest-Sonntag. (Foto: Stephan Rumpf)

...oder die Musikkapelle Gelting, einem Stadtteil von Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

(Foto: Stephan Rumpf)

Trotz des miesen Wetters verfolgten Zehntausende an den Straßen den Umzug.

(Foto: Stephan Rumpf)

Die Kopfbedeckung der Stadtkapelle Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck schützte die Musikanten vor dem schlechten Wetter.

(Foto: Stephan Rumpf)

Ebenfalls aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck kamen die Musiker aus Gernlinden.

(Foto: Stephan Rumpf)

Und auch die jungen Trachtler ließen sich von dem schlechten Wetter nicht abschrecken.

(Foto: Stephan Rumpf)

Einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Reithofen im Landkreis Erding konnten es sich auf ihrem eigenen kleinen Wagen bequem machen.