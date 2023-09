Soll man schon in der Kita Oktoberfest feiern?

Ein kleiner Wiesn-Besucher in Lederhose.

Schöne Brauchtumspflege oder ausgrenzend: Zwei Meinungen zu den Trachtentagen in Münchner Kindergärten und Schulen.

Kommentare von Kathrin Aldenhoff und René Hofmann

Pro: Vor allen Dingen eine große Party für die Kleinen

Man kann das blöd finden, und man braucht auch nicht hingehen, aber es ist ja nun einmal so: Die Wiesn gehört zu München. Und dieses Volksfest ist ein nicht ganz unerheblicher Grund dafür, dass die Stadt so bekannt und beliebt ist, dass Menschen aus der ganzen Welt hierherkommen und von München schwärmen. Wenn die Münchner Kitas und Schulen einmal im Jahr einen Trachtentag feiern, ein kleines Oktoberfest organisieren, mit Brezn essen, Lebkuchenherzen für alle und ja, mit Kindern in Dirndl und Lederhosen, dann ist das vor allen Dingen eine große Party für die Kleinen.