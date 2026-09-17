Sie filmen heimlich unters Dirndl und stellen die intimen Aufnahmen auf Onlineplattformen: Allein beim Facebook-Konzern Meta sind 32 000 derartige Clips zu finden. Über die bislang unbekannte Dimension der Vorfälle auf dem Teufelsrad – und die Masche, mit der Profit gemacht wird.

Die Video-Sequenz dauert zwölf Sekunden. Eine Nahaufnahme des Teufelsrads auf dem Oktoberfest, in der Mitte des sich drehenden Gefährts rund ein Dutzend junger Frauen, vielleicht Anfang 20, manche wirken noch jünger. Ihre Gesichter sind gut erkennbar, die meisten lachen fröhlich. Auch eine Frau mit blonden Locken und hellblauem Dirndl, der die Kamera ein Stück weit folgt. Sie ist nach hinten weggerutscht, ebenso wie ihr Kleid, das den Blick freigibt auf ihren lediglich von einem dünnen Slip verhüllten Intimbereich.