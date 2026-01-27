Zum Hauptinhalt springen

OktoberfestVerlieren die Münchner Brauereien ihre Wiesnzelte?

Lesezeit: 4 Min.

Begehrt: das Bräurosl-Zelt. Das Wirte-Ehepaar Alexander Egger und Katrin Wickenhäuser-Egger hat sich um das Zelt beworben, und seine Juristen weisen darauf hin, dass die Vergabe nicht EU-weit ausgeschrieben wurde.
Ein Streit um die Zeltvergabe könnte das Oktoberfest grundlegend verändern. Im Stadtrat herrscht „Alarmstimmung“. Was gerade hinter den Kulissen geschieht.

Von Astrid Becker, Anna Hoben und Sebastian Krass

Muss die Stadt die Vergabe von Zelten auf dem Oktoberfest neu regeln – und künftig auch Bewerbungen ausländischer Brauereien berücksichtigen? Dieses Szenario geht nach Informationen der SZ seit diesem Dienstag im Rathaus um.

