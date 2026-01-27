Muss die Stadt die Vergabe von Zelten auf dem Oktoberfest neu regeln – und künftig auch Bewerbungen ausländischer Brauereien berücksichtigen? Dieses Szenario geht nach Informationen der SZ seit diesem Dienstag im Rathaus um.
OktoberfestVerlieren die Münchner Brauereien ihre Wiesnzelte?
Ein Streit um die Zeltvergabe könnte das Oktoberfest grundlegend verändern. Im Stadtrat herrscht „Alarmstimmung“. Was gerade hinter den Kulissen geschieht.
Von Astrid Becker, Anna Hoben und Sebastian Krass
