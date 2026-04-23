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Streit ums Oktoberfest„Vielleicht gibt es dann mal wieder eine Mass für neun Euro“

Lesezeit: 4 Min.

Die Gier nach Bier: Das Oktoberfest soll in diesem Jahr von 19. September bis 4. Oktober stattfinden. Doch ein Wirtepaar geht gegen die bisherige Praxis der Zeltvergabe vor.
Die Gier nach Bier: Das Oktoberfest soll in diesem Jahr von 19. September bis 4. Oktober stattfinden. Doch ein Wirtepaar geht gegen die bisherige Praxis der Zeltvergabe vor. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ist die Wiesn eine öffentliche Einrichtung oder reiner Kommerz? An dieser Frage dürfte sich entscheiden, wie es weitergeht mit den Bierzelten. Die Kritiker der bisherigen Vergabe berufen sich auf hehre Ziele.

Von Astrid Becker

Für einen Wirt ist das Oktoberfest der gastronomische Olymp. So hat es Peter Pongratz 2004 beschrieben, als er den Zuschlag für das Winzerer Fähndl bekommen hatte. Festwirt ist er schon lange nicht mehr – und sein einstiges Zelt trägt ebenso lange einen anderen Namen: Paulaner-Festhalle.

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SZ PlusVon Lisa Sonnabend

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