Für einen Wirt ist das Oktoberfest der gastronomische Olymp. So hat es Peter Pongratz 2004 beschrieben, als er den Zuschlag für das Winzerer Fähndl bekommen hatte. Festwirt ist er schon lange nicht mehr – und sein einstiges Zelt trägt ebenso lange einen anderen Namen: Paulaner-Festhalle.
Streit ums Oktoberfest„Vielleicht gibt es dann mal wieder eine Mass für neun Euro“
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Ist die Wiesn eine öffentliche Einrichtung oder reiner Kommerz? An dieser Frage dürfte sich entscheiden, wie es weitergeht mit den Bierzelten. Die Kritiker der bisherigen Vergabe berufen sich auf hehre Ziele.
Von Astrid Becker
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