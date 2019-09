Ist das so ein Frauen-Ding? Sabine Schulz-Hammerl, Chefin des Abfallwirtschafts-Betriebs, streckt wie Stephanie Kuffler den linken Zeigefinger aus, als würde sie dem Taktstock nicht trauen und zur Vorsicht einen zweiten, angewachsenen benutzen. Auch ihr widerfährt das Missgeschick, gegen den Takt zu dirigieren, mit der Eins nach oben, und auch sie verliert im Trio des Von-der-Tann-Marsches einmal die Orientierung, was sie aber wundersamer Weise wieder aufs richtige Gleis bringt. Schulz-Hammerl sieht die ganze Zeit so aus, als müsste sie sich gegen den Lachanfall des Jahres wehren, was zumindest ausgesprochen fröhlich rüberkommt. Und am Ende erwischt sie den Abschlag mit der Kapelle perfekt wie kein Dirigent vor ihr - allerdings schaut sie so drein, als wäre sie überrascht, dass es schon aus ist. Texte: Stephan Handel

Bild: Sebastian Gabriel