Männer, die vor Gericht wegen Sexualdelikten angeklagt sind, leugnen oft, oder versuchen, die Schuld auf die geschädigte Frau zu schieben. Bei Rahim S. ist das anders. Er räumt die Küsse nach einem Wiesn-Abend an einer Unbekannten unumwunden ein und behauptet, „ich habe ihren Begleiter gefragt, ob ich sie küssen darf, und der hat ,Ja’ gesagt“. Die Staatsanwältin wird bei so einer Aussage wütend, und der Richter glaubt dem 47-Jährigen kein Wort. Er verurteilt Rahim S. wegen Grapscherei am Po und Küssen zu einer Geldstrafe von 2250 Euro.

Die Wiesn naht, am Samstag wird angezapft, und neben den Feierwütigen bringt sich auch das Team des „Safe Space“ im Servicezentrum hinter dem Schottenhamel-Zelt auf der Theresienwiese in Stellung. 320 Mädchen und Frauen, so berichtet Pressesprecherin Kristina Gottlöber, habe man im vergangenen Jahr beraten oder geholfen. 18 Fälle von sexualisierter Gewalt habe man registriert sowie eine Vergewaltigung.

Rahim S. hatte nach der Wiesn 2023 von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung erhalten. Aber gegen den hatte der Mann, der sich nun vor dem Amtsgericht selbst verteidigt, Einspruch eingelegt. „Ich habe nichts gegen den Willen der Frau gemacht“, behauptet er. Er kenne die Gesetze genau.

Luise B. (Name geändert) sieht das anders. Die 34-Jährige war am 30. September gegen 2 Uhr früh mit ihrem Bekannten auf dem Rückweg von der Wiesn in Richtung U-Bahn Goetheplatz. Ihr Begleiter wollte beim Restaurant „Hans im Glück“ schnell auf die Toilette, sie habe vor dem Lokal gestanden, als zwei, drei Männer sie ansprachen. Der eine habe sich ganz dicht an sie gestellt und Komplimente gemacht, „aber auf eine sehr unangenehme Art“, erzählt sie vor Gericht. Sie habe zunächst freundlich „Nein“ gesagt, dann noch einmal, „mit bestimmter Stimme“.

Bei der Polizei erzählte Luise B. vor einem Jahr, der Unbekannte habe sie an Rücken und Po berührt und ihr zwei oder drei Küsse auf den Mund gegeben. Diesmal kann sie sich nur an einen Kuss erinnern. „Ich war total schockiert und aufgelöst“, das weiß sie noch genau. Ihr Begleiter alarmierte die Polizei. „Und er war so erbost, dass wir ihm kurzzeitig einen Platzverweis erteilen mussten“, berichtet ein Polizist der Beethovenwache dem Amtsrichter. Dem Beamten berichtete S. damals lediglich von einem „Kuss auf die Wange“.

„Und Sie glauben, dass der Begleiter Ihnen erlaubt hätte, die Frau zu küssen?“, fragt der Amtsrichter den Angeklagten. Ja, sagt Rahim S. Zweimal habe er den Mann gefragt, zweimal habe er zugestimmt. „Wie kommen Sie auf die Idee, dass der Begleiter entscheidet, was Sie mit der Frau machen dürfen?“, entfährt es Staatsanwältin Tamara Mühlbauer. „Ich mag Bayern“, antwortet S., der seit 1978 in Deutschland lebt, aber in seiner Heimat in der Türkei habe man „eine andere Kultur“.

Rahim S. überlegt, ob er in Berufung geht

Rahim S. hatte in besagter Nacht etwa zwei Promille Alkohol im Blut, Rechtsmedizinerin Claudia Helmreich spricht von „alkoholbedingter Enthemmung“, aber nicht von einer verminderten Schuldfähigkeit. Die Sache mit dem Kuss sei „so passiert“, räumt S. in seinem Schlusswort ein, aber er habe „nichts böse gemeint“. Er kenne die Geschichte anders, aber dies sei „eine gute Lehre für die Zukunft“.

Staatsanwältin Mühlbauer hat keinen Zweifel daran, dass das Grapschen und die Küsse so stattgefunden haben, wie die Zeugin sie damals bei der Polizei geschildert hatte. Rahim S. spricht sie jegliches Unrechtsbewusstsein ab. Auch der Richter hat „keinerlei Zweifel, dass das so passiert ist“. Das Urteil lautet auf 75 Tagessätzen zu je 30 Euro, da S. sich zurzeit nach eigenen Angaben in einer Umschulung zur Sicherheitskraft befinde.

Rahim S. hat noch im Gerichtssaal die Möglichkeit, das Urteil anzunehmen. Das tut er aber nicht. „Ich überlege noch“, sagt er und meint damit eine mögliche Berufung.

Kristina Gottlöber von der „Sicheren Wiesn“ erklärt, dass viele Frauen und Mädchen heute selbstbewusster seien und „vielen bewusst ist, dass sie sich das nicht bieten lassen müssen“. Das – damit meint sie sexuelle Übergriffe, ganz gleich welcher Art. Überspitzt formuliert erklärt sie: Eine Frau könne auch splitternackt und sturzbetrunken über das Oktoberfest laufen, „das berechtigt noch lange keinen Mann, sie anzufassen“.