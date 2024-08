Das Schottenhamel-Zelt mag so mancher Wiesn-Besucher als wichtigstes auf dem Oktoberfest sehen - denn hier hat alles begonnen und hier zapft alljährlich der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass an: Nach dem Einzug der Wiesn-Wirte ruft er in dem ältesten Zelt auf dem Festplatz um Punkt 12 Uhr mittags: "Ozapft is!" Erst wenn diese Worte gesprochen sind, dürfen auch die anderen Wirte mit dem Ausschank beginnen.