Erst wenn der Oberbürgermeister im Schottenhamel das erste Fass angezapft hat, fließt auch in den anderen Zelten das Bier: Ozapft is!

Das Schottenhamel-Zelt mag so mancher Wiesn-Besucher als wichtigstes auf dem Oktoberfest sehen - denn hier hat alles begonnen und hier zapft alljährlich der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass an: Nach dem Einzug der Wiesn-Wirte ruft er in dem ältesten Zelt auf dem Festplatz um Punkt 12 Uhr mittags: "Ozapft is!" Erst wenn diese Worte gesprochen sind, dürfen auch die anderen Wirte mit dem Ausschank beginnen.

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München beim traditionellen Fassanstich im Schottenhamel-Festzelt bei der Wiesn 2023. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Obwohl der Schottenhamel somit natürlich das wichtigste Zelt ist - was die erste Mass betrifft, hat jede Festhalle auf der Wiesn ihr ganz eigenes Anzapfritual.

Etwa 9000 Besucher im Innen- und Außenbereich haben im Schottenhamel Platz - und weil sich hier vor allem die Münchner Jugend trifft, gilt der Flirtfaktor als besonders hoch.

Ausgeschenkt wird Bier von Spaten-Bräu.

