Drei amerikanische Studenten auf Oktoberfest-Besuch stehen da, Weißbierglas in der Hand, und können es nicht fassen: "What are these people famous for?" Tja - wie soll man jemandem aus Cincinnati oder Atlanta erklären, was sich am Dienstagabend abspielt auf der Galerie des Weinzelts? "Goldstar TV" hat zur Wiesn-Sause geladen, und weil das ein Fernsehsender volkstümliche Musik Artverwandtes ist, ist der Auftrieb groß an Leuten, die in ihrer Fangruppe wohl tatsächlich sehr berühmt sind.