Detailansicht öffnen (Foto: Michael Tinnefeld/AGENCY PEOPLE IMAGE)

He is back! Er gehört mittlerweile zu den Stammgästen auf dem Oktoberfest: Arnold Schwarzenegger ist nach der Pandemie-Pause der Wiesn zurückgekehrt und feiert diesmal im Marstall-Zelt. Mit dabei: seine Familie, allen voran seine Freundin Heather Milligan, mit der er hier posiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Das Rezept für Schwarzenegger-Besuche auf der Wiesn: Mit einer Schar an Fotografen im Zelt einmarschieren (meist mit Verwandten und Schauspieler Ralf Moeller im Schlepptau), posieren, Zigarre anzünden (trotz Rauchverbots) und natürlich die Kapelle dirigieren. Heuer soll er nach Berichten der Abendzeitung zum Song "Steirermen san very good" den Taktstock geschwungen haben. Wie treffend.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Posieren kann er, der Terminator, und greift zur weiß-blau karierten E-Gitarre. Und Action! Sein Neffe Patrick Knapp Schwarzenegger (zweiter von links) scheint sich über den Arnie-Zirkus im Marstall-Zelt zu amüsieren. Sein Sohn Patrick (zweiter von rechts) ist offensichtlich nicht so angetan von Papas Pose, der andere Sohn Christopher (ganz rechts) bleibt ganz Medienprofi und verzieht keine Miene.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Falls sie ihn übrigens vermisst haben sollten - Schwarzeneggers Wiesn-Buddy ist natürlich auch wieder am Start: Ralf Moeller, rechts hinten, der Mann mit Handy. Er begleitet den Terminator seit Jahren bei Besuchen auf dem Oktoberfest. Der ist übrigens nicht nur zum Spaß nach München gereist: Schwarzenegger hält in diesem Jahr auch noch eine Rede für die Eröffnungszeremonie der Gründermesse "Bits & Pretzels".

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

München-Besuche von Schwarzenegger können auch schon mal aus den Ruder laufen - so verirrte er sich 2016 mit dem Fahrrad im Hauptbahnhof und radelte munter drauf los. Ist natürlich nicht erlaubt und die Polizei stoppte in prompt. Gut, dass in diesem Jahr seine Freundin Heather Milligan mit dabei ist - und im Falle des Falles eingreifen kann.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Und dann lässt sich am Samstagabend auch noch einer der ehemals begehrtesten Wiesn-Junggesellen blicken - frisch verheiratet in Begleitung seiner Ehefrau: Schauspieler Elyas M'Barek und seine Frau Jessica feiern im Käferzelt. Vor gut zwei Wochen haben sich die beiden erst auf Ibiza das Ja-Wort gegeben.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Mit seinem Privatleben wagt sich M'Barek für gewöhnlich nur äußerst vorsichtig in die Öffentlichkeit - auf der Wiesn zeigt er aber sehr offensiv sein neues Glück: "JE" steht auf dem Lebkuchenherz geschrieben - Jessica und Elias.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Tinnefeld/AGENCY PEOPLE IMAGE)

Auch den Wiesn-Code bei der Dirndl-Schleife hat Frau M'Barek drauf: Die ist natürlich rechts gebunden. Als der Abend später wird, steckt sie sich dann - wie in einem Video auf dem Instagram-Account ihres Mannes zu sehen ist - noch eine Lebkuchenherz-Brosche an - "Mrs. Right" steht drauf, "I love it", sagt Frau M'Barek - im Hintergrund ist gerade Robbie Williams mit Angels zu hören ... hach, wenn da nicht alle Herzen schmelzen.