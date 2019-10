Polizei stoppt Prügeleien an Bahnhöfen und in Zügen

"Auf eine friedliche Wiesn!" Vor zwei Wochen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Anzapfen brav das traditionelle Sprücherl aufgesagt. An ihm kann es also nicht gelegen haben, dass sich ausgerechnet das letzte Wiesnwochenende für die Beamten der Münchner Bundespolizei - die erstmals Unterstützung französischer Kollegen hatten - alles andere als friedlich darstellte. Bereits am Sonntagfrüh berichtete Sprecher Wolfgang Hauner von einer ganzen Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen an Bahnhöfen und in Zügen, dem Einsatzgebiet der Bundespolizei. In einem Fall solidarisierten sich mehrere Jugendlichen bei einer Personalienfeststellung gegen die Polizisten. Die Beamten drohten ihnen mit Pfefferspray, das habe sie der Bundespolizei zufolge von einer tätlichen Attacke abgehalten.

Bei einem Streifengang im Münchner Hauptbahnhof war eine Streife der Bundespolizei im Zwischengeschoss auf einen 24-Jährigen aufmerksam geworden, der in einer Gruppe unterwegs war. Der junge Mann aus der Maxvorstadt pöbelte andere Reisende und auch Personen aus seiner Gruppe an. Die Beamten griffen gerade noch rechtzeitig ein, um eine Schlägerei zu verhindern. Gedankt wurde es ihnen nicht: Als der 24-Jährige, der keine Ausweispapiere dabei hatte, zur Wache gebracht werden sollte, verfolgten die Jugendlichen die Streife und bedrängten diese verbal wie körperlich. Dabei stach eine 20-Jährige unrühmlich heraus, die mehrere Platzverweise ignorierte.

Im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes trat die 20-Jährige, bei der später ein Alkoholwert von 1,49 Promille gemessen wurde, nach einem Beamten und traf ihn am Oberschenkel. Als die Polizisten sie zu Boden brachten, versuchte sie wiederholt nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Die Gruppe hatte sich derweil drohend halbkreisförmig um die Beamten aufgestellt und wollte der 20-Jährigen zu Hilfe kommen. Mehrere Personen bedrängten laut Polizeisprecher Hauner die Streife massiv und ließen sich nur durch die Androhung des Einsatzes von Pfefferspray von körperlichen Übergriffen abhalten. Erst als weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei hinzukamen, beruhigte sich die Lage.

Übergriffe im fahrenden Zug

In zwei Fällen gingen alkoholisierte Wiesnbesucher auf junge Männer los. Am Gleis 25 des Münchner Hauptbahnhofs kam es kurz vor 22 Uhr nach verbalem Streit mehrerer Beteiligter zu Auseinandersetzungen. Dabei sollen ein 22- und 24-jähriger US-Amerikaner einen 19-jährigen Afghanen körperlich attackiert haben. Der Angegriffene verlor kurzzeitig das Bewusstsein und erlitt Schürfwunden, blutende Kratzer sowie Hämatome im Gesicht und im Halsbereich. Er wurde von Rettungssanitätern versorgt.

Im fahrenden Regionalexpress 4092 vom Münchner Hauptbahnhof nach Passau geriet nach einem Streit um einen Sitzplatz kurz nach Mitternacht ein 52-jähriger alkoholisierter Mann mit mehreren jungen Afghanen in Streit. Dabei soll der Mann aus dem Landkreis Landshut einen 15-Jährigen bedroht, geschlagen und in den Schwitzkasten genommen haben. Als ein Freund den Attackierten aus Moosburg wegzog und die beiden trennte, soll der Afghane - um sich vor weiteren Angriffen zu schützen - zurückgeschlagen haben. Durch den Polizeieinsatz am Bahnhof Moosburg kam es zu Verspätungen in der Zugweiterfahrt.

Bereits am späten Samstagnachmittag gerieten beim Ausstieg aus einer S1 in Oberschleißheim mehrere Oktoberfestheimkehrer in Streit. Zuvor soll ein 67-Jähriger aus Essen mit 2,34 Promille Alkohol mit einem 15-Jährigen aus Feldmoching im Türbereich der S-Bahn zusammengestoßen sein. Der 15-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter sollen den Mann daraufhin geschubst und dann auf ihn eingeschlagen haben. Als der Essener zu Boden fiel, kam ihm ein 33-jähriger Mann zu Hilfe. Auch ihn sollen die beiden Jugendlichen sofort körperlich attackiert und mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Als auch er am Bahnsteig zu Boden gegangen war, soll ihm der 17-Jährige mit dem Knie gegen das Kinn gestoßen haben. Ein Zeuge informierte die Polizei. Sanitäter versorgten die beiden Verletzten.

Am Hauptbahnhof soll ein 39-Jähriger kurz vor Mitternacht zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit durch einen Kopfstoß verletzt haben. Die DB-Security wollten das Glasflaschenverbot im S-Bahnbereich durchsetzen. Als Bundespolizisten hinzukamen, blutete der Fürstenfeldbrucker aus der Nase. Er gab seinerseits an, von den Bahn-Mitarbeitern geschlagen worden zu sein.

Sturz aus dem Gepäckfach

Zwei Brüder, die in einem Regionalexpress nach einem Wiesnbesuch auf ganz spezielle Art weiterfeierten, waren am Freitagabend mit mehreren anderen Reisenden aneinandergeraten. Alle Beteiligten waren laut Bundespolizei sichtlich alkoholisiert. Ein 28-Jähriger war nach einem Oktoberfestbesuch mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder gegen Mitternacht auf dem Heimweg nach Moosburg. Dabei soll sich der Mann aus dem Landkreis Deggendorf auf die Gepäckablage gelegt haben - es endete erwartbarerweise damit, dass er herunterpurzelte - und zwar direkt auf einen darunter befindlichen Reisenden. Daraufhin soll es zwischen den beiden Männern aus Niederbayern zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sein, die in Tätlichkeiten übergingen.

Im Verlauf des Streites soll der Wallersdorfer versucht haben, nach seinem Kontrahenten zu spucken. Er soll aber statt des 27-Jährigen dessen zwei Begleiterinnen (26 und 29 Jahre alt) getroffen haben. Schließlich deckte man sich gegenseitig mit Watschn ein. Erst nachdem Polizisten einschritten, beruhigte sich die Situation. Einer der Kontrahenten hatte eine blutige Nase. "Ob diese allerdings von dieser Auseinandersetzung stammte oder schon vorher vorhanden war", sagt Polizeisprecher Wolfgang Hauner, "darüber gingen die Aussagen auseinander".