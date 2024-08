Gemütlichkeit drinnen und ein Garten im Süden des Zelts, auf den die warme Herbstsonne scheint – was will man mehr? Das Paulaner -Festzelt ist mit seinen 6385 Plätzen eines der großen Zelte. Der sonnige Biergarten bietet Platz für weitere 1980 Menschen.

Schon von Weitem sieht man, was hier im Mittelpunkt steht: Der überdimensionale Paulaner-Masskrug, der den Eingang des Zelts schmückt, ist kaum zu übersehen. Auch die Prominenz aus der Nachbarschaft zeigt sich gern im früheren „Winzerer Fähndl“, in dem das Mitsingen zum Programm gehört. So gelten auch hier die Spieler des FC Bayern München als Stammgäste.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Paulaner-Festhalle ihr ganz eigenes Anzapfritual. Natürlich wird das Bier der gleichnamigen Brauerei ausgeschenkt.

Mehr Informationen gibt es unter www.paulanerfestzelt.de.

