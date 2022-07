Eine Eventagentur bot die Tische für vierstellige Summen an. Vor dem Oberlandesgericht unterliegt sie nun gegen die Betreiber der Ochsenbraterei. Das Urteil gilt als als Meilenstein in einem schon lange andauernden Kampf.

Von Franz Kotteder

Reservierte Wiesntische dürfen nicht weiterverkauft werden: Das Oberlandesgericht München bestätigte nach Angaben des Klägers am Donnerstagvormittag eine Entscheidung der Vorinstanz vom vergangenen Herbst. Die Ochsenbraterei hatte in dem Fall gegen eine Eventagentur geklagt, die Reservierungen zu stark überhöhten Preisen im Internet angeboten hatte. Das Urteil gilt für alle Wiesnwirte als wichtiger Meilenstein in dem schon lange andauernden Kampf gegen den Weiterverkauf von Reservierungen.

Wucherpreise sind in diesen Fällen keine Seltenheit. Verschiedene Agenturen bieten solche überteuerten Wiesntische an. Sie kaufen, vermutlich mit Hilfe von Strohmännern, direkt bei den Zelten und reichen die Reservierungsbestätigungen mit einem saftigen Aufschlag dann an die Käufer aus dem Netz weiter. Die Geschäftsbedingungen aller Wiesnwirte enthalten deshalb Klauseln, die eine Weitergabe ausschließen und die Reservierungen an eine bestimmte Person knüpfen. Ist der Reservierende nicht anwesend, dann ist sie hinfällig. Wer einen Wiesntisch für überteuertes Geld im Internet kauft, ist am Ende oft sogar der Gelackmeierte und hat umsonst draufgezahlt.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist insofern wegweisen. Jene Eventagentur mit Sitz in Chemnitz und München, gegen die die Ochsenbraterei geklagt hatte, betreibt die Internetseite tischreservierung-oktoberfest.de und verlangte pro Zehner-Tisch bis zu 3300 Euro. Normal sind bei den einzelnen Wiesnzelten Preise um die 500 Euro, je nach Angebot sind darin Getränke- und Essensgutscheine für Bier und Hendl oder ganze Menüs enthalten.

Die 3. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I hatte im Oktober vergangenen Jahres entschieden, dass der Weiterverkauf von Wiesn-Tischen nicht rechtmäßig sei. Das Angebot der Eventagentur sei "irreführend" und verstoße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Denn der Kunde habe nach dem Kauf in der Tat gar keinen rechtswirksamen Anspruch auf eine Reservierung. Schließlich habe die Ochsenbraterei in ihren personalisierten Reservierungsbestätigungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Reservierungen nicht übertragbar seien und kommerzielle Weiterverkäufe verboten seien. Die Eventagentur hatte gegen das damalige Urteil Widerspruch eingelegt.