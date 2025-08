Nur in der Ochsenbraterei auf der Wiesn gibt es die beliebten Ochsensemmeln. Und nur hier kennt auch jeder den Namen des Tieres, das er gerade verspeist. Aber Vorsicht, das Zelt ist schnell dicht.

Hier gibt’s deftige Kost, besonders beliebt ist die Ochsensemmel. Schon vor dem Eingang begegnet man seinem späteren Essen – dort dreht sich ein überdimensionaler Ochs am Spieß, wenn auch nur aus Plastik. Für alle, die mehr über ihr Essen wissen wollen: Jeder Ochse wird hier mit Name und Gewicht an die Tafel geschrieben. Mehr als 125 Ochsen kommen während der Wiesn auf die Tische. In der Ochsenbraterei bekommt man aber nicht nur Fleisch, sondern auch vegetarische oder vegane Gerichte.

Abends wird – wie überall – gefeiert. Doch gerade am Wochenende sollte man sich schon frühzeitig um seine Plätze kümmern. 5900 Wiesn-Besucher passen in die Ochsenbraterei, 1640 haben Platz im Außenbereich.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Ochsenbraterei ihr ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier liefert die Spaten-Brauerei.

Mehr Infos und Speisekarte unter www.ochsenbraterei.de.