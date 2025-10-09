In Christian Scharpfs Chef-Büro im Referat für Wirtschaft und Arbeit in der Altstadt ist die Wiesn auch knapp eine Woche nach ihrem Ende noch sehr präsent. Auf einem Stuhl thront ein riesiges Lebkuchenherz, daneben stehen diverse Bierkrüge. Auf dem Besprechungstisch ein paar Flaschen Almdudler, „Oktoberfest Edition“. Aber auch in Scharpfs Arbeitsalltag ist die Wiesn noch lange nicht zu den Akten gelegt.
Überfülltes Oktoberfest„Wir waren etwa eine halbe Stunde hinter der Lage“
Lesezeit: 5 Min.
Wiesnchef Christian Scharpf räumt im Rückblick auf das überfüllte Oktoberfest am mittleren Wochenende Versäumnisse ein. Erstmals gewährt er auch konkrete Einblicke, wie er selbst die Krise erlebt und welche Rückschlüsse er daraus gezogen hat.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
Datenanalyse zur Oktoberfest-Überfüllung:War der Andrang auf die Wiesn wirklich größer als früher?
Handydaten zeigen genau, wie viele Menschen in diesem Jahr wann auf dem Oktoberfest feierten – und ob es in der Vergangenheit weniger waren. Die Auswertung in Zahlen und Grafiken offenbart gleich zwei Überraschungen.
