Schon die Kleinsten feiern in der Stadt Oktoberfeste in ihren Kindergärten. Ist das Brauchtumspflege - oder setzt es Kinder wie Eltern unter Druck, sich mit Mini-Dirndl und Lederhose auszustatten?

Interview von Kathrin Aldenhoff

Es ist Wiesn-Zeit, und zwar nicht nur auf der Theresienwiese, sondern auch in einigen Kitas in München. In vielen Einrichtungen wird das Oktoberfest gefeiert, werden Lebkuchenherzen bemalt und gegessen, wird Dosenwerfen gespielt und eine bayerische Brotzeit veranstaltet. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Elternbeirates der städtischen Kinderkrippen, Chris Hollmann, über Brauchtumspflege, Kitafeste und die Frage, ob es in Münchner Kitas eine Trachtenpflicht gibt.