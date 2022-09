Von Katharina Haase

Ein Selfie aus dem Festzelt per Whatsapp verschicken, ein Live-Video der Riesenradfahrt bei Nacht auf Instagram streamen oder ganz klassisch den verloren gegangen Spezl anrufen, um ihn wiederzufinden - all das sind Dinge, die auf der Wiesn am Tag unzählige Male passieren. Dass die Netz- und Datenabdeckung bei rund 300 000 Besuchern täglich aber überhaupt möglich ist, dafür braucht es einiges an Vorbereitung.