Anfang des 20. Jahrhunderts brachte ein Mann namens Carl Gabriel es als Neuheit auf das Oktoberfest : das Teufelsrad, eine Drehscheibe, auf der sich die Besucher entgegen der Fliehkräfte möglichst lange halten müssen. Das Prinzip ist bis heute gleich geblieben, die Anmutung war damals noch eine andere, wie ein Foto von 1910 zeigt. „Das lustige Rad“, so warben Schriftzüge auf der Fassade für die Attraktion, ein gemaltes Bild zeigte Menschen, die auf einer Scheibe herumkullern.

Das Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest im Jahr 1910. Foto: Stadtarchiv

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Teufelsrad von der Familie Feldl übernommen. Auf einem späteren Foto ist eine Drehscheibe mit Figuren über dem Eingang zu sehen: vier weibliche Personen mit langen Kleidern, auf beiden Seiten flankiert von zwei Teufelsfiguren. Wann genau die Aufnahme entstanden ist, ist unklar – orientiert man sich an der Kleidung der Volksfestgäste, könnte es aus den 1950er-Jahren stammen.

Hat man die Teufel in den darauffolgenden Jahren nicht mehr für zeitgemäß erachtet? Jedenfalls wurde offenbar irgendwann eine neue Scheibe mit neuen Figuren montiert: vier teils knapp bekleidete Frauen, eine mit einer Hawaiikette um den Hals, statt eines Oberteils. Ihres Wissens seien die Figuren 80 Jahre alt, hatte die heutige Betreiberin Elisabeth Polaczy zu Medien gesagt. So ganz kann das allerdings nicht hinkommen, wie das oben beschriebene Foto zeigt.

Dass Polaczy selbst 80 Jahre alt ist, ist indes Fakt. Auf Nachfrage erzählt die Schaustellerin am Telefon, dass sie von 1966 bis 1972 auf der Wiesn die Rolle des Münchner Kindls ausgefüllt habe. Zumindest in jenen Jahren seien die Teufelsrad-Figuren schon die heutigen gewesen; sie könne sich an keine anderen erinnern. Nun hat Polaczy den Figuren vor dem diesjährigen Oktoberfest mehr Textil aufmalen lassen, nach einer Empfehlung der städtischen Gleichstellungsstelle.

Wegen der Umgestaltung gibt es seit einer Woche viel Aufregung, auch zur Frage, inwieweit die Politik eingebunden war. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte von „Bevormundung“ gesprochen, Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) von einem „Verhüllungsgebot“, Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) hatte die Übermalungen als „übertrieben“ bezeichnet. Auch Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) hatte die Änderungen kritisiert.

„Ein echtes Best-Practice-Beispiel“

Dabei hatte er in einem Brief vom 4. September 2025 an die Mitglieder der Gleichstellungskommission noch deren Arbeit gelobt: „Die Zusammenarbeit mit Ihnen – insbesondere auch mit Frau Polaczy von der Teufelsrad GbR – war für uns ein echtes Best-Practice-Beispiel und soll in dieser Form unbedingt erhalten und weiterentwickelt werden, vor allem auch im Hinblick auf die weitere Sensibilisierung der Beschicker*innen.“

Das, so eine Sprecherin des Wirtschaftsreferats, habe sich allerdings auf die „im konstruktiven Dialog mit der Betreiberin ergriffenen Maßnahmen gegen Upskirting“ bezogen, also das Fotografieren unter hochfliegende Röcke von Frauen am Teufelsrad. „Zu dem Zeitpunkt des Schreibens lagen die konkreten Empfehlungen der Gleichstellungsstelle zu den Darstellungen auf dem Teufelsrad dem Referat für Arbeit und Wirtschaft noch nicht vor.“

Unterdessen hat das Portal T-Online weitere Veränderungen auf dem Oktoberfest entdeckt. Demnach hat die Betreiberin des Fahrgeschäfts „Happy Sailor“ einen Kapitän mit klischeehaft verzerrten asiatischen Gesichtszügen umgestaltet sowie einer halbnackten Meerjungfrau ein Bikini-Oberteil aus Muschelschalen anziehen lassen.